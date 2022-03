Guinée : le colonel Doumbouya lance les activités des journées nationales de la réconciliation

La Guinée lance ce mardi 22 mars 2022 les Assises nationales regroupant l’ensemble des composantes sociales du pays. Une occasion pour les Guinéens de se parler, de se dire la vérité pour une réconciliation nationale. Certes le défi est immense et la tâche titanesque, mais les Guinéens dans leur ensemble pourraient arriver à se réconcilier afin amorcer un nouvel avenir pour le pays.

C’est sous le thème : “Journées de vérité et de pardon” que se dérouleront ces journées sur l’ensemble du territoire national pendant un mois.

Selon le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Mory Condé, ces journées nationales de la réconciliation regroupent à ce lancement les ambassadeurs accrédités en Guinée, les corps consulaires, les organisations internationales, le secteur privé guinéen, la cour des comptes, le Conseil supérieur de la magistrature, la cour suprême, les représentants de la communauté internationale, l’ensemble des corps militaires, le gouverneur de la ville de Conakry, les présidents de Conseils de quartiers de la ville de Conakry, les présidents des chambres du Commerce et de l’Agriculture, des coalitions des partis politiques, les religieux, les coordinations régionales, les organisations patronales, etc.

A l’heure où nous publions cette dépêche, le colonel Doumbouya est en train de tenir son discours d’ouverture au Palais Mohamed V. Il appelle au patriotisme et au volontarisme de tous pour la réussite de ces journées de réconciliation.

