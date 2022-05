Guinée : le chronogramme de la transition voté par le CNT divise l’opinion publique 

L’inquiétude se lit entre les ligne des Tweets de Amadou le politologue. Pour lui, beaucoup d’aspects étaient à prendre en compte : »J’aime souvent dire que, ce pays ne mérite pas le bonheur, comment pouvons-nous cautionner une durée de 3 ans, avec une économie a l’agonie, une administration publique à l’arrêt et aucun partenaire financier ou investissement étranger.. Désormais nous écoutons la @ecowas_cedeao ».

Cet autre internaute le trouve plutôt regrettable : « On aura beau créer les meilleures institutions du monde, on aura beau écrire les meilleurs textes de l’univers, tant que nous n’aurons pas des femmes et des hommes de conviction, des Républicains, de valeur, ce pays sera toujours dans la même merde. C’est bien regrettable », Thierno bah.

Poursuivant, Thierno Bah ironise sur le temps record dont il a fallu pour valider la durée de la transition: » A priori les membres du CNT sont d’une intelligence supérieure. En une demi-journée, ils ont réussi à évaluer les 10 tâches plus de 400 sous tâches soumises par le CNRD.

J’admire vraiment leur efficacité dans le travail, bravo Messieurs et Dames ».

Selon lui, il était préférable « qu’ils prennent bien plus de temps pour évaluer ce chronogramme d’autant plus qu’ils ne sont pas spécialistes ».

Ce que vient appuyer le Mondialiste, qui pense que « ce n’est pas la durée le problème mais le manque de respect des règles ».

Contrairement aux autres, cet internaute avance que » Ce pays mérite bien-sûr le bonheur, comment peut on s’opposer aux 36 mois et aux réformes engagées?

C’est quoi la différence entre ces militaires et ces politiques ? » Hopeful guinean

Pour sa part, le FNDC rappelle que le #CNT “n’a ni la légitimité ni les prérogatives de déterminer la durée de la transition”. Il rejette donc “avec force” le délai de 36 mois adopté par l’organe législatif de la transition et menace de reprendre les manifestations pacifiques ».