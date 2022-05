Guinée : le chronogramme de la transition fait débat sur la toile

Ce mercredi 12 mai 2022, le Conseil National de la Transition ( CNT) a adopté, après concertation, un chronogramme de 36 mois. Cette décision a été prise suite à un vote remporté par la majorité. A cet effet, plusieurs internautes se sont exprimés sur la toile. Si certains trouvent cette durée raisonnable, d’autres par contre pensent au contraire. C’est le cas de Mamadou Baillo Diallo pense que cette proposition est raisonnable. Selon lui « donnons du temps au CNRD pour enfin bien nettoyer ce pays et le mettre sur les rails ».

De son côté, Abdourahmane Sow : « une transitions réussie, c’est 15 mois ou au plus 24 mois. Plus une transitions dure plus elle crée des problèmes au peuple. Et sur ce, rappelez-vous que nous sommes en Guinée avec un peuple pour un oui ou pour un non, on peut vous créer des soucis à vie. Dadis, Sékouba Konaté et Alpha Condé sont des exemples vivants aujourd’hui. Ce sont des gens qui craignent plus leur procès que de penser à autre projet. N’oubliez pas que le Fndc et la CEDEAO peuvent vous mettre les bâtons dans les roues pour bloquer le pays à tous les niveaux. NB: regarder toujours les discours du 5 au 10 septembre avant d’agir.Bon courage à vous que Dieu bénisse les Guinéens et la Guinée amine…! «

Amadou Oury Baldé aborde dans le même sens : « C’est foutu cette transition. Trois ans c’est trop. Les militaires ne vont plus quitter le pouvoir ». Dans cette même optique, le FNDC s’est fait entendre à travers un communiqué par une manifestation qu’il compte faire dans les jours à venir.

