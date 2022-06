Guinée : la Cedeao exprime « ses sérieuses préoccupations »

Les Chefs d’Etat et de gouvernements de la CEDEAO se sont réunis ce samedi 4 juin à Accra au Ghana pour se pencher sur la situation sociopolitique dans la sous-région.

Au terme de cette rencontre qui n’a pas permis de sortir des grandes décisions en ce qui concerne les auteurs des coups d’Etat au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, ils ont publié un communiqué contenant des recommandations pour chaque pays.

Pour le cas de la Guinée, la CEDEAO exprimé ses vives préoccupations avant de formuler des recommandations. Dans le communiqué final, l’institution sous-régionale a exprimé « ses sérieuses préoccupations sur la détérioration de la situation sociopolitique à cause du manque d’un cadre de dialogue approprié entre le gouvernement et les leaders politiques et de la société civile ».

Elle s’est dit « préoccupée de la durée de la transition (36 mois) annoncée par les autorités de la transition. »

Au regard de tout ces facteurs, la CEDEAO « demande la finalisation d’un délai de transition acceptable, exige au gouvernement un cadre de dialogue approprié avec les leaders des partis politiques et les acteurs de la société civile pour apaiser la tension sociopolitique et assurer une transition apaisée, recommande la poursuite du dialogue entre les deux parties, confirme SE Ibn Chambas comme le médiateur désigné en Guinée et enfin appelle le gouvernement au respect des droits de l’homme de tous les Guinéens et de renoncer aux actes arbitraires qui portent atteinte à l’Etat de droit en Guinée. »