Guinée Games Tour : La société leader de la loterie et du pari sportif au cœur de la Guinée profonde

Le Vendredi 13 mai 2022, Guinée Games a entamé une série de concert qui s’effectuera dans différentes villes à travers le pays. Pour la zone de la haute Guinée Siguiri et Kankan, c’était un pari réussi par la structure Benedi Records qui est la structure organisatrice du « Guinée Games Tour ».

Pour la première date de la longue caravane de Guinée Games Tour, le vendredi 13 Mai les nombreux parieurs de Guinée Games à Siguiri ont massivement répondu à l’appel de leurs stars venus de la capitale au stade Kankou Moussa avec plus de 8 milles personnes, pour voir jouer sur scène : Ans-T Crazy, Manamba Kanté, Soul Bang’s, King Alasko, Sira Conde, Pokemon, Wada Game et Manquepas dans un show explosif.

Le Dimanche 15 Mai c’était au tour de Kankan au centre Hoch-Min avec plus de 10 milles personnes présentes pour danser et chanter dans une ambiance féerique.

La structure Benedi Records compte passer dans 11 villes au total pour cette première édition du Guinée Games Tour allant de Siguiri à kankan, Nzérékoré, Macenta, Faranah, Mamou, Labé, Forécariah, Sangaredi, Boké et la clôture à Dubreka pour une tournée de 28 jours au total.

La société Guinée Games toujours si fidèle à ses valeurs nationales, fait encore une fois le bonheur de milliers personnes à travers le pays en leur permettant de vivre des moments inoubliables, car selon certains spectateurs, c’est la première fois qu’un tel plateau d’artistes en vogue se produis à Siguiri et à Kankan pour le même show. D’autres poussent plus loin et disent qu’il n’y a jamais eu une telle mobilisation pour un spectacle dans leur ville.

Benedi Records garantit la même ferveur tout au long de la tournée. Prochaine étape Jeudi 19 Mai à Nzérékoré.