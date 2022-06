Guinée : Accueil historique de Paul Pogba au pays de ses ancêtres

Tôt ce matin, une foule hétérogène s’est mobilisée aux alentours de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré. Au bout de quelques heures euphoriques, la délégation tant attendue arriva. Elle est composée de Paul Pogba, le basketteur Jimmy Butleur et cie.

Devant la foule mobilisée pour cette occasion, Paul Pogba s’est réjoui de l’accueil qui lui a été réservé et, a aussi exprimé la joie d’être « parmi les siens », » c’est une sensation très forte, je reviens au pays suis très heureux il y a ma famille qui est là. Jimmy est venu avec moi pour me supporter et voir d’où je viens et je suis vraiment heureux d’être ici avec vous », a-t-il exprimé.

Venu dans le cadre d’un gala de charité, Paul Pogba a mis l’accent particulier sur la préservation de la paix et l’unité nationale : » sans la paix, on sait qu’on ne pourra jamais avancer et on veut que le pays soit bien et heureux pour nos enfants qui sont la future génération. Donc, on veut seulement la paix et le respect pour qu’on avance et que nous aussi en Afrique nous soyons comme en Europe « , a-t-il eshorté.

Après des prestations artistiques des troupes traditionnelles de la forêt et d’autres défilés, le cortège de « la pioche » a bénéficié d’un vrai bain de foule.

Sous la vigilance d’un dispositif sécuritaire, Paul Pogba et cie se sont rendus dans la commune de Kaloum, où ils séjourneront dans un hôtel de la place. Il est également prévu que le franco guinéen soit reçu par le Colonel Doumbouya.

Malgré une perturbation de la circulation par endroit, le cortège a traversé les rues de la commune de Kaloum dans une grande euphorie des riverains.

A noter que cet accueil sera couronné par un dîner de levée de fonds ce soir, puis le match de gala le mercredi au stade de Nongo.