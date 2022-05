Fria : un accident de moto fait trois morts

En provenance de Fria pour la sous-préfecture de Baguinet située à 22 kilomètres de la commune urbaine de Fria, un jeune taxi-motard transportant à bord de sa moto 3 passagers dont une femme et un enfant a perdu le contrôle de sa moto et s’est retrouvé sous un camion qui allait dans le même sens que lui faisant 3 tués sur le coup.

Alphadjo Bah, un taxi motard qui a suivi la scène revient sur les circonstances de l’accident : « C’est à la rentrée de Baguiné qu’il m’a dépassé. il transportait deux femmes et un jeune garçon,. On s’est suivis comme ça on roulait tranquillement. Après un moment avec la poussière, on ne voyait rien. Moi, j’ai ralenti un peu. Mais devant nous, il y avait un camion qui roulait dans la même direction que nous. Donc, il a voulu dépasser le camion après avoir dépassé les deux-roues de derrière avec les graviers en plus de la poussière il a perdu la maîtrise de la moto ils sont tombés sous le camion qui les a drainé sur plusieurs mètres avant de s’arrêter. Les deux femmes et le jeune garçon ont trouvé la mort sur place le taxi moto quant à lui, a été conduit à l’hôpital préfectoral Fria« .

Le conducteur de la moto quant à lui est dans un état très critique et reçoit actuellement des soins intensifs à l’hôpital préfectoral de Fria.

Les autorités locales ayant appris la triste nouvelle se sont rendues sur les lieux et après constat ont mis les corps à la disposition des parents pour leur inhumation.

Le chauffeur du camion, Mamadou Paté Bah, a été mis aux arrêts et se trouve à la police de Fria.