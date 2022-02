Fria : l’Inspecteur général rencontre les responsables de Rusal et d ‘autres acteurs

Alya Camara, l’inspecteur général du travail, est à Fria, ce mardi 08 février 2022 dans le but de rencontrer les partenaires russes, les travailleurs de la société, les entrepreneurs, les retraités et les veuves. L’objectif est de collecter toutes les informations relatives aux conditions de travail et de vie des travailleurs.

“Nous sommes une mission inter ministérielle dont le ministère des mines est associé. A la suite du constat fait par le Premier ministre à l’occasion de son récent séjour dans la ville minière, des recommandations ont été faites lors du dernier Conseil des ministres. Nous nous avons été instruits par mon ministre [du travail et de la Fonction publique] de nous rendre à Fria avec certains cadres pour identifier les préoccupations des travailleurs de Rusal et des sous-traitants. C’est l’objectif principal de la mission”, a-déclaré Alya Camara.

“Nos attributions, c’est de rendre le milieu du travail conforme aux normes du travail. Donc, nous sommes là dans ce cadre. Nous allons identifier toutes les préoccupations liées aux relations du travail et apporter des solutions à court, moyen et long termes. (…) Nous allons les faire au gouvernement. Ça va faire l’objet d’une présentation certainement au Conseil des ministres. C’est une mission extrêmement importante. Ça fait très longtemps qu’une telle mission conduite par notre autorité ne s’est pas rendue à Fria. Nous le reconnaissons, ça n’a pas été aussi facile depuis la reprise de l’usine. On n’avait pas accès. Nos collègues qui sont sur place ici n’avaient pas accès à l’usine de Rusal”, a précisé l’Inspecteur.

“C’est une situation qui doit changer. Nous sommes dans une nouvelle situation, dans une reconfiguration du paysage social, du paysage des entreprises, du paysage des travailleurs. Donc, il va falloir que nous nous impliquons. Nous avons besoin des informations claires et précises sur la situation des travailleurs”, ajoute-t-il.