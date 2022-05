Fodag : un décret du Col Doumbouya définit les attributions, l’organisation et le fonctionnement

Le président de la transition vient de prendre un décret définissant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Fonds de développement agricole (Fodag). Ledit acte présidentiel y a procédé ainsi qui suit :

Dispositions générales

Article 1er : le présent décret fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Fonds de développement agricole (Fodag), Établissement public administratif (Epa), doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et de gestion.

Le Fodag est placé sous la tutelle du ministère de l’Agriculture et sous la tutelle financière du ministère en charge des Finances.

Mission et attributions

Le Fonds de développement agricole a pour mission de promouvoir l’investissement privé dans le secteur agricole et de l’orienter vers des activités qui permettent une meilleure exploitation de potentialité agricole nationale.

Il contribue à l’amélioration des revenus agricoles et à la sécurité alimentaire, à travers la promotion des filières agricoles.

Organisation et fonctionnement

Pour accomplir sa mission, le Fonds de développement agricole comprend : un Conseil d’administration, une Direction générale, une Agence comptable, un Contrôleur financier.

Dispositions finales

Le ministre de l’Agriculture et de l’Élevage et le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret.