EXPO 2020 DUBAI : La Guinée au rendez-vous du monde des affaires à travers le GUIF 2022

Dubaï, 11 février 2022 – La deuxième édition du Guinea Investment Forum (GUIF) se tiendra du 12 au 14 février, en marge de l’expo 2020 à Dubaï.

Cet événement, organisé avec le concours de la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque mondiale, a pour objectif de réunir et de mobiliser les acteurs économiques nationaux et internationaux pour promouvoir les investissements en Guinée.

En format hybride, sur le net, à Conakry et à l’Exposition universelle de Dubaï, ce forum bénéficiera d’une forte présence des autorités guinéennes.

Plusieurs ministres (M. Bernard Goumou, Ministre du commerce, de l’industrie et des PME, M. Moussa Magassouba, Ministre des mines et de la géologie, M. Mamoudou Nagnalen Barry, Ministre de l’Agriculture) et hauts responsables de l’administration présenteront les mesures incitatives offertes par le gouvernement, et participeront aux débats, tables-rondes, sessions de networking, deal-rooms dédiées aux projets d’investissement et autres rencontres business.

En outre, de nombreux entrepreneurs guinéens viendront présenter leurs activités et projets de développement.

La délégation guinéenne aura pour mission de présenter et convaincre les investisseurs de saisir les nombreuses opportunités d’affaires dans les différents secteurs porteurs croissance mais aussi les informer quant à la nouvelle dynamique économique impulsée par les nouvelles autorités.

A noter que le 13 février, la culture sera au centre de la journée nationale. Le mythique Ballet Djoliba présentera son spectacle « Carte postale de la Guinée » et une comédie musicale originale nommée Wontanara sera représentée sur scène.

Ces spectacles seront présentés aux 15 000 spectateurs attendus. Une autre image plus attractive de la Guinée basée sur des prestations artistiques uniques qui laisseront une impression durable. Un film de présentation de la Guinée sera également projeté sur le Al Wasl, le plus grand dôme de projection en 360° du monde.

