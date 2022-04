Elim. CAN 2023 : la Guinée avec l’Egypte, le Malawi et l’Ethiopie

Pour la Guinée, la route de la Côte d’Ivoire passe par l’Egypte, le Malawi et l’Ethiopie. Le Syli national devra terminer premier ou deuxième du groupe D pour se qualifier à la Coupe d’Afrique des Nations. Sur papier, le Syli aura fort à faire. L’Egypte est vice-championne d’Afrique, alors que le Malawi est en progression depuis quelques années. A la dernière CAN au Cameroun, le pays s’est qualifié pour la première fois de son histoire au deuxième tour du tournoi. Quant à l’Ethiopie, elle n’a pas franchi la phase de groupe de la dernière CAN. Mais, elle garde la réputation d’une équipe traditionnellement athlétique.

L’autre enseignement de ce tirage, c’est qu’il y aura un duel entre Naby Keita et Mohamed Salah, deux des Africains de Liverpool.

À noter que les deux premières journées des éliminatoires se joueront entre le 30 mai et le 14 juin prochain.