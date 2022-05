Électricité: Labè, Pita, Dalaba, Mamou, … dans le noir (les raisons)

Depuis maintenant un peu plus de 48 heures, une bonne partie des villes de la moyenne Guinee notamment Labè, Pita, Dalaba et Mamou sont privés de courant électrique. Une panne survenue sur la ligne de transport serait la cause principale de cette coupure très mal vécue dans ces préfectures, a constaté sur place Guineenews.

Face à cette situation, l’Agence d’électricité de Guinée (EDG) Labè s’est contentée d’un communiqué radiodiffusé pour informer son aimable clientèle. Le document d’une page indique que l’interruption de la déserte est causée par un orage survenu la nuit du vendredi 29 avril 2022 sur la ligne 110 KV située entre Mamou et Kindia. Entraînant ainsi une interruption de la déserte dans une partie de Kindia et l’ensemble des préfectures de Mamou, Dalaba, Pita et Labè.

Aux dernières nouvelles, des travaux de recherche et de réparation sont en cours depuis. Mais jusque là les lignes peinent à bouger. Il faut signaler que parmi toutes ces préfectures, Labè est là moins alimentée. Tous les espoirs restent tournés vers l’inter-connexion électrique en cours.

À suivre!