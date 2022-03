Economie : La BCRG célèbre le 62e anniversaire de la monnaie guinéenne

La Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) célèbre ce mardi 1er mars 2022, le 62e anniversaire de la monnaie nationale qui “permet à la Guinée d’impulser et de coordonner les actions du secteur financier”. Ce 62e anniversaire du franc guinéen est célébré sous le thème : “la Banque Centrale de la République de Guinée face à la crise de Covid-19 : quelles implications pour la stabilité des prix et la stabilité financière”.

A cette occasion, le Gouverneur de la BCRG, Karamo Kaba a fait une déclaration au siège de la première institution monétaire du pays. Selon M. Karamo Kaba, “la commémoration de l’anniversaire de la monnaie nationale nous rappelle toujours l’impérieux devoir de rendre un vibrant hommage à nos illustres devanciers qui, grâce à leur clairvoyance, leur courage, leur patriotisme, ont su nous léguer un héritage qui fait notre fierté”.

Dans sa déclaration, M. Kaba a dit que la célébration des 62 ans de la monnaie nationale est marqué par des succès et des défis. A l’en croire, les “succès ont permis à notre nation [à la Guinée] de poursuivre sa marche vers les objectifs de développements économique et social, de contribuer à la consolidation de son indépendance économique et politique, à la stabilité macroéconomique et au financement de l’économie”.

Ainsi en prélude à cet anniversaire, la BCRG envisage de “mener une réflexion profonde sur les efforts accomplis dans la gestion” du franc guinéen et “sur les problématiques actuelles liées à la stabilité des prix et à la stabilité financière dans un contexte national et international marqué par les répercussions économiques et sociales de la Covid-19 et du nouveau conflit politico-économique en Ukraine”.

Revenant sur les conséquences de la pandémie de la Covid-19, Karamo Kaba, affirme que la BCRG a pris des mesures de soutien au système financier, au secteur privé et au gouvenrement pour atténuer l’impact de l’épidémie sur l’économie et sur la population guinéenne. Parmi les mesures prises figurent entre autre la baisse du taux directeur (de 12,5 à 11,5%) et son coefficient de réserves obligatoires (de 16 à 15%) pour amener les banques à baisser le coût du crédit et apporter de la liquidité au système bancaire.

La BCRG a aussi pris des mesures spécifiques pour atténuer davantage l’impact de la crise sanitaire sur les banques. Il s’agit notamment de la mise en place d’un programme d’injection de liquidité pour permettre aux banques de continuer à accorder des crédits au secteur privé, l’identification des clients exposés aux risques, la limitation des frais d’assitance technique, la suspension du paiement de dividendes, etc.

Et pour ce qui est des institutions de microfinance, la Banque Centrale a décidé de “l’assouplissement des normes prudentielles, la limitation au strict minimum et après autorisation préalable de la Banque centrale, du paiement des frais d’assistance aux maisons mères et rémunération des actionnaires, la mise en place d’un reporting ad-hoc pour le suivi des effets de la crise sanitaire, etc”.

Bref, toutes ces mesures ont permis, a expliqué le Gouverneur de la BCRG, à stabiliser l’inflation et à renforcer la résilience du secteur financier dans le contexte difficile de la pandémie.

Evoquant la perspective de la consolidation des acquis, le Gouverneur Karamo Kaba a promis la poursuite des efforts “pour garantir la stabilité des prix et renforcer la résilience du secteur financier qui continuer de subir les effets de la pandémie de Covid-19. Ceci sera possible, souligne-t-il, par l’utlisation des instruments de politique monétaire à sa portée pour ramener le taux d’inflation à un chiffre à la fin du premier semestre de 2022”.

Enfin, Karamo Kaba a réaffirmé “l’engagement de la BCRG, sous le leadership, du président du CNRD, Colonel Mamadi Doumbouya, à poursuivre les actes posés par les pères fondateurs de la monnaie guinéenne pour la quête de la prospérité économique et sociale” de la Guinée.