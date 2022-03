L’ancien parti au pouvoir est secoué par une crise de succession à sa tête. Pas plus tard que la semaine passée, les adeptes de deux franges du RPG Arc-en-ciel ont failli en venir aux mains, au siège de ladite formation politique, à Gbessia.

Interpellé sur la question ce mardi, le Secrétaire général du RPG Arc-en-ciel a banalisé la crise en ces termes : « Pour nous, il n’y a pas de problème. Au niveau du RPG, c’est un débat endogène. Pour le moment, on ne peut pas se déterminer dessus. On a fait un choix. C’est une proposition qui sera entérinée à travers un congrès ou une convention. Donc, ne vous faites pas d’idées. Le RPG est régi par le Règlement intérieur et les Statuts. Ce sont les deux armes essentielles pour une orientation générale du RPG ».

Tout en précisant qu’aucune date n’est prévue à l’effet de tenir le congrès annoncé, l’incarnation de la première autorité de l’ancien parti au pouvoir se veut plus démocrate, même si son allégeance à Kassory Fofana a été révélée récemment.

« C’est le choix du parti qui compte. Et si le choix tombe sur quelqu’un, tenez-vous bien, c’est la position de la direction du parti. Et en tant que premier responsable du parti, je partage effectivement ce choix », a-t-il coupé court.