Dr Dansa, président/CNT : « seul devant Dieu et la loi que nous allons nous plier»

La session inaugurale du Conseil National des Transition (CNT) s’est tenue ce samedi 5 février 2022 au palais du Peuple, à Conakry. C’était en présence de plusieurs personnalités guinéennes et étrangères au nombre desquelles le Premier ministre Mohamed Béavogui, le Président de l’Assemblée nationale de Sierra Leone, le président du Conseil National de la Transition du Mali.

Au sortir de la salle, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma a déclaré ceci à la presse : « nous devons travailler nuit et jour pour pouvoir mériter la confiance du peuple de Guinée. Nous allons travailler de manière transparente pour doter la Guinée d’une Constitution qui sera adoptée et approuvée par le peuple de Guinée. Une Constitution qui servira de base pour la mise en place d’institutions fortes et solides qui puissent résister au temps et à la tentation. Nous comptons sur l’accompagnement de toute communauté internationale, la CEDEAO, Union Africaine (UA), toutes les organisations sous-régionales mais aussi et surtout, la population guinéenne. Je lance un appel à tous les acteurs sociopolitiques et économiques de Guinée, de se donner les mains pour que cette transition soit la dernière dans notre pays. Ce travail ne peut pas se faire dans la haine ou dans la contestation. Il ne peut se faire que dans une union sacrée en mettant l’intérêt de la Guinée au-dessus de toutes les autres considérations. Je n’ai pas la prétention de me faire plaire à tout le monde. Je vais travailler de concert avec les autres conseillers nationaux et seul devant Dieu et devant la loi que nous allons nous plier. Aucune autre menace, intimidation ou de trafic d’influence nous empêchera de piloter notre action en tenant compte de l’intérêt du peuple de Guinée. Toutes mes administrations aux forces de défense et de sécurité de notre pays qui, au prix de leur vie, ont arrêté la déliquescence de notre Etat. Certes les réformes sont douloureuses, elles font mal, elles peuvent frustrer mais, main dans la main, nous y arriverons. »

