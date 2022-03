Dialogue politique : les grands enseignements que tire l’Anad de son conclave avec le ministre Mory Condé 

En marge de leur rencontre avec le ministre de l’Admininistration du territoire et de la Décentralisation ce mardi 15 mars 2022, les membres de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique, par la voix de leur porte-parole de circonstance, ont jugé assez fructueux ces échanges.

Selon Aliou Condé, Secrétaire général de l’UFDG, ceux-ci ont porté sur la lettre que Monsieur le ministre a adressée à l’ANAD axée sur le processus de la mise en place d’un cadre de concertation que d’autres pourraient appeler cadre de dialogue.

« Les échanges ont été assez fructueux, en ce sens que nous avons senti une ouverture d’esprit de leur part. Nous avons exprimé les mêmes opinions, les mêmes préoccupations qu’eux. Et compte tenu du fait que la lettre, nous l’avons reçue le week-end et que dans sa compréhension même au niveau de la classe politique il y a des interprétations diverses, nous sommes venus les quatre mandatés par l’ANAD pour nous enquérir auprès du ministre exactement du problème qui est réellement posé et où est-ce qu’on en est« , a-t-il expliqué.

« A partir des échanges, nous avons eu des éclaircissements. Et puisque nous ne sommes que des ambassadeurs de notre coalition, nous allons retourner, transmettre ce que nous avons appris ici, qu’il s’agit en fait de réfléchir sur le cadre de dialogue permanent qui va être mis en place, quel est l’objet de ce cadre, quelle est sa composition, et sa durée de vie », a déclaré Aliou Condé au titre d’enseignements.