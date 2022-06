Dialogue politique : le RPG Arc-en-ciel et alliés, les grands absents

La rencontre du premier ministre, avec les acteurs sociopolitiques, a connu beaucoup plus d’engouement que celles tenues auparavant sous l’égide du ministère de l’administration du territoire. Mais il y a au moins un grand absent à ce rendez-vous, à savoir le RPG ARC-EN-CIEL

Au rendez-vous de ce lundi 27 juin, l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD) et le FNDC, toutes branches confondues ont rendu présent. Ce qui est une évolution, majeure.

Par contre, selon le constat de Guinéenews, il y a un absent de taille à cette rencontre, le RPG Arc-en-ciel. L’ancien parti au pouvoir avant le coup d’Etat du 5 sept qui avait posé des conditions pour prendre part à cette rencontre a finalement boudé cette dernière. Sans doute parce que ses préalables dont la libération des responsables en prison n’ont pas été satisfaites.

Contactée par Guinéenews, l’ancienne ministre Domani Doré confirme que son parti n’a pas changé d’avis. « Si c’était le cas, nous l’aurions officialisé et assumé », répond-elle . Et d’ajouter que « le Rpg AEC et alliés n’y prennent pas part. »

Une absence à laquelle tout le monde n’est pas insensible. En tout cas, un intervenant en a fait la demande expresse au gouvernement de la transition.