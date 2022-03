Démission des conseillers communaux à Siguiri : le maire donne sa version des faits

Il y a quelques jours, la presse évoquait une vague de démission des conseillers communaux accusant le maire d’une « mauvaise gestion ». A son tour, l’accusé est sorti de son long silence. Selon lui, s’il doit partir, il ne sera pas le seul car, un des démissionnaires n’est pas saint comme il le laisse croire. Face à cette situation, votre quotidien électronique Guineenews à travers sa rédaction locale s’est intéressé à ce sujet.

Accusé de mauvaise gestion au niveau de la mairie de Siguiri, Koumba Sékou Magassouba a fait des révélations sur les conseillers démissionnaires. A l’en croire, « c’est une désolation. Il faut que les partis fassent des choix judicieux par rapport aux personnes qui doivent diriger la destinée d’une collectivité. Il y a un conseiller parmi les démissionnaires du nom de Mohamed Saiba Keita qui a bénéficié d’une somme de plus de 100 millions de francs guinéens dans le fonds de développement économique local. Il n’a payé que 20 millions. Et plus, ce même Mohamed Saiba Kéita a été arrêté par le directeur d’une banque de la place pour usage de faux. C’est lui qui crie que rien ne va à la commune ? Il y a un autre du nom de Abou Billy Keita qui est allé à Conakry dans le but de s’offrir le poste de président de la délégation spéciale. Il est venu avec des noix de colas qu’il a distribués partout pour avoir un soutien. Je pense qu’en partant, je n’irai pas seul. C’est toute l’équipe qui ira. Il y a des conseillers qui refusent de venir à la mairie ».

Ensuite, il est revenu sur la récente mission d’audit ayant séjourné dans la commune urbaine de Siguiri.

« Il y a des auditeurs qui sont venus à Siguiri. Ils ont fait leur travail durant 16 jours et le rapport a été public. Nous suivons les recommandations de près. Les conseillers qui parlent de mauvaise gestion, qui d’entre nous n’est pas responsable ? Lors des sessions, aucune personne n’a été empêchée de parle. Ils sont tous associés à la gestion. En plus, tous les conseillers sont insérés dans les commissions de travail. Ce n’est pas le maire seul qui fait l’affaire de la commune », a-t-il précisé.

En attendant, quatre conseillers sur la quarantaine ont déjà claqué la porte de la mairie de Siguiri en ce mois de mars 2022.