Décret : plusieurs cadres nommés au ministère de l’Enseignement technique

Dans un décret rendu public au journal télévisé de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne ce mardi 19 avril 2022, le Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, a nommé 30 cadres au ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

Ces nominations concernent l’Inspection générale de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, la Direction nationale de la Formation professionnelle et du Perfectionnement des enseignants, la Direction nationale de l’enseignement technique public, l’Office national de formation et de perfectionnement professionnels, les Inspections régionales de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, ainsi que les Directions communales de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Kaloum, Dixinn, Matam, Matoto et Ratoma.

Guineenews vous propose la liste complète des 30 promus :

1- Inspecteur général de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle : Daouda Sylla, précédemment Inspecteur général adjoint de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle ;

2- Inspectrice générale adjointe de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle : Fatou Sylla, Directrice régionale de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle ;

3- Directeur national de la Formation professionnelle et du Perfectionnement des enseignants : Dr Alhassane Baldé, enseignant-chercheur, précédemment Directeur du Laboratoire d’analyse socio-anthropologique de Guinée à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia ;

4- Directeur national de la Formation professionnelle et du Perfectionnement des enseignants : Moussa Samoura, précédemment Chef de division de la Formation initiale à la DNSPPE ;

5 – Directrice nationale de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle public : Aissatou Barry, précédemment Cheffe de Cabinet de l’Enseignement technique secondaire à la Direction nationale de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle public ;

6- Directeur national adjoint de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle public : Souleymane Mara, précédemment Inspecteur régional de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Labé ;

7- Directrice nationale de l’Apprentissage de la Formation professionnelle post-primaire et secondaire : Fatimatou Ousmane Baldé, précédemment Chargée d’études au Bureau de stratégie et de développement au ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle

8- Directeur national adjoint de l’Apprentissage de la Formation professionnelle : Alexandre Honomou, précédemment Chef de la Division Partenariat et Insertion des diplômes à la DNASPP

9- Directeur national de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle privé : Alsény Larsène Bangoura, précédemment Chef de Division Réglementation et Contrôle des institutions de formation au ministère de Directeur national adjoint de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle public ;

10- Directeur national adjoint de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle privé : Soua T. Bamba ; précédemment Chef de Division Partenariat et Suivi des diplômes à la DNETTSP ;

11- Directrice générale du Bureau de stratégie et de développement : Bountou Condé ;

12- Directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement : Ansoumane Touré, précédemment Expert évaluateur des programmes et institutions d’enseignement supérieur, technique et professionnel à l’Autorité nationale d’assurance-qualité dans l’enseignement.

13- Directeur général du Centre national de perfectionnement et de gestion : Mohamed Condé, précédemment Directeur des Ressources Humaines ;

14- Directeur général adjoint du Centre national de perfectionnement et de gestion : Alpha Boubacar Diallo, précédemment Chef de division à la Direction nationale de l’emploi ;

15- Directeur général de l’Office national de formation et de perfectionnement professionnels : Lancinet Camara, précédemment Consultant formateur en gestion ;

16- Directeur général de l’École normale des professeurs d’enseignement technique et professionnel : Abdoulaye Diallo, précédemment Chargé d’études à l’Agence française de développement ;

17- Directeur général adjoint de l’École normale des professeurs d’enseignement technique et professionnel : Pr Ousmane Baldé, précédemment Chef du Service du développement des programmes et coordinations pédagogiques ;

18- Inspecteur général de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Conakry : Abdourahamane Diallo, précédemment premier adjoint chargé des examens et concours passerelles ;

19- Inspecteur général de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Boké : Thierno Younoussa Bah, précédemment Chef section Statistiques et Planification à l’Inspection régionale de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Boké ;

20- Inspecteur général de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Kindia : Mamadou Barry, précédemment Inspecteur général de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Mamou ;

21- Inspecteur général de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Mamou : Mohamed Cissé, précédemment Inspecteur général de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Kindia ;

22- Inspecteur général de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Labé : Balla Moussa Keita, précédemment Directeur régional de l’École des arts et métiers de N’Zérékoré;

23- Inspecteur général de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Faranah : Jean Guilavogui, précédemment Inspecteur général de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de N’Zérékoré ;

24- Inspecteur général de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Kankan : Aly Kaké, précédemment Chef section Ingénierie de formation à l’IRE de Kankan ;

25- Inspecteur général de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de N’Zérékoré : Seydou Condé, précédemment en service à l’Inspection régionale de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle ;

26- Directrice communale de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Ratoma : Aminata S. Sylla, précédemment en service à l’Inspection générale de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle ;

27- Directeur communal de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Matoto : Alhassane Diami Diallo, précédemment Chef section Développement des programmes à la DNETTS ;

28- Directrice communale de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Kaloum : Thierno Aissatou Sow, précédemment en poste à l’Inspection générale de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle ;

DNETTS ;

29- Directrice communale de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Dixinn : Fatou Camara, précédemment en poste à l’Inspection générale de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle ;

30- Directeur communal de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Matam, Ibrahima Soumah, précédemment en service à l’Inspection générale de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle ;