DCIJ-GN : des anciens ministres et l’ex-président de la Ceni poursuivent leurs auditions 

Ce jeudi 14 avril, des anciens ministres du régime déchu d’Alpha Condé poursuivent leurs auditions à la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la gendarmerie nationale sise à Kaloum.

En effet, il s’agit des anciens ministres de la Sécurité et de la Protection Civile, Damantang Albert Camara et de l’Économie et des Finances, Mamadi Camara, de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, Dr Ibrahima Kourouma. A ceux-ci, s’ajoute l’ancien président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Lounseny Camara.

Il faut rappeler que ces anciens dignitaires sont poursuivis par la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) pour des faits de »détournement des deniers publics, corruption, blanchiment d’argent et enrichissement illicite« .