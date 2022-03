Culture : victime d’un AVC, Mamadouba Bangoura ‘’Batafon’’ vit reclus à la maison

Mamadouba Bangoura Batafon est cet acteur comédien, Compositeur, chanteur, fondateur de la célèbre troupe Batafon. Bangoura Batafon est né en 1955 à Kanfarandé dans la préfecture de Boké. Veuf, il était marié à deux femmes et père de 5 filles et 3 garçons. Bangoura Batafon, dit-il, n’a jamais fréquenté le chemin de l’école. Il a néanmoins appris le métier de menuisier en Guinée Bissau et a continué à Conakry.

Dans cette interview accordée à votre site électronique Guineenews, Bangoura Batafon, terrassé par un AVC, s’exprimant à travers un langage entrecoupé, nous explique comment il s’est retrouvé dans le théâtre et qualifie sa polyvalence de don divin. Ici, il nous parle de sa vie d’artiste, de son état de santé, de sa discographie et de sa prochaine présence à Conakry pour célébrer les 60 ans de carrière de l’artiste comédien, SOW Bailo.

Interview

Guineenews© : Comment Bangoura Batafon s’est -il retrouvé dans le théâtre ?

Bangoura Batafon : J’étais à Kanfarandé dans mon village natal à Kassgbess. C’est de là que j’ai commencé à m’exprimer en matière de théâtre en 1963. Je suis reparti à Conakry la même année pour apprendre la menuiserie. Je me suis retourné à Boké le 1er janvier 1966 après avoir appris ce métier. A mon retour, je fus élu secrétaire général de la JRDA (Jeunesse de la Révolution Démocratique Africaine) du quartier Dabia de la commune urbaine de Boké. Elu à ce poste, j’ai mis mes inspirations en exergue pour composer des chœurs au niveau de la section et de la fédération de Boké. Au niveau des écoles au temps de la Révolution, j’ai été le plus souvent sollicité pour encadrer ces jeunes acteurs et au niveau de la composition des chœurs, des ballets, ainsi que des ensembles folkloriques.

De fil à aiguille, finalement, j’ai pris la décision de créer à l’image de la troupe de feu Fodé Conté, la troupe ‘’Batafon’’ de Boké en compagnie de Aly Italo, Bangoura Kèlèfa, feu Kairaba Dioubaté, grand balafoniste et tant d’autres.

Après le décès du président Ahmed Sékou Touré, nous fûmes invités au temps de feu Lansana Conté à participer à la semaine de l’UNESCO à Conakry en 1989. La troupe Batafon avait présenté à cette occasion la célèbre pièce ‘’Oumou ni i gabouri’’. C’est à partir de là que le succès nous a rejoint.

Il faut oser le dire que c’est à travers nos initiatives que plusieurs autres troupes ont vu jour au niveau de la RTG. Bref, je dirai que le théâtre est un don pour moi.

Guineenews© : Véritable don, puisqu’on vous retrouve sur plusieurs pans de la culture. Qu’est ce qui peut expliquer votre polyvalence ?

Bangoura Batafon : C’est vrai, j’ai chanté au sein de l’orchestre Sorsornet de Boké. J’ai été compositeur, chanteur et danseur. Quand vous avez aimé quelque chose, forcément vous allez vous investir. Je n’ai pas été à l’école et Dieu m’a procuré cet autre don, cette autre faculté de maîtriser la culture. Ma polyvalence s’explique notamment par ma passion et l’amour pour la culture.

Guineenews© : à travers la culture, beaucoup d’artistes ont été coptés dans la fonction publique. Etes-vous fonctionnaire de l’Etat ?

Bangoura Batafon : non ! je ne suis pas fonctionnaire de l’Etat. Je suis un simple menuisier qui a appris ses premiers pas à Conakry et par la suite, trois autres années d’apprentissage en Guinée Bissau.

Guineenews© : votre état de santé est très critique. Subitement comment tout cela a vite basculé ?

Bangoura Batafon : Un jour à ma grande surprise, c’était le 15 mars 2018 à 20 heures, la tension m’a terrassé. Pendant 4 jours, je fus immobilisé à Boké. On n’avait tout fait et rien n’avait marché. Aucun de mes membres n’était fonctionnel. Grâce à Tawel qui a déplacé un véhicule, je fus évacué à Conakry, précisément à l’hôpital Ignace Deen. J’ai passé 15 jours au niveau de ce centre hospitalier. Je ne pouvais pas parler ni remuer mes membres. Personne ne pouvait comprendre mon langage. Il était mimique en réalité. De mon côté droit du pied, jusqu’au bras, je n’avais pas la maitrise de mes membres. Tout était paralysé. C’est Dieu qui m’a aidé à revenir aujourd’hui là où je suis.

Guineenews© : aviez-vous eu de l’aide durant ces moments difficiles ?

Bangoura Batafon : à part Tawel sur le champ, je n’ai eu aucun soutien et je le confirme. S’il n’avait pas ce jour déplacé un véhicule pour me conduire à Conakry, certainement que vous n’auriez pas pu réaliser cette interview. Néanmoins, après cette crise, d’autres personnes ressources de façon progressive sont venues à mon secours. C’est le cas de Aboubacar Makhissa ex directeur des Impôts qui s’est investi l’an passé pour que je recouvre ma santé. Je remercie tous ceux qui m’ont assisté et en cette période difficile.

Guineenews© : du théâtre à la musique, combien d’albums aviez-vous sur le marché ?

Bangoura Batafon : j’ai pu réaliser deux albums sur le marché. Le troisième est en souffrance à cause de mon état de santé, sinon il est presqu’achevé. Le premier album intitulé ‘’Fon yi fi Nakhan Ma’’ a été réalisé en compagnie de ma sœur Kamaldine Conté. Cet album a réellement cartonné et j’en suis fier. Le deuxième ‘’ Kha khan nakhè’’ a fait et continue de faire son petit bout de chemin.

Guineenews© : vous n’êtes pas fonctionnaire d’Etat et quelles sont vos sources de revenus et comment parvenez-vous à nourrir votre famille en tant que veuf et père de 5 enfants ?

Bangoura Batafon : grâce à Dieu, je vis aux dépens de sa grandeur. C’était ma bouche et mes pieds aujourd’hui immobilisés, qui me servaient de sources de revenus. Il y a 3 ans de cela que je suis inactif. Il faut signaler que nous allons toujours vivre des bénédictions de nos parents. Je pense que j’ai servi mes parents à leurs vivants.

Guineenews© : des souvenirs à nous raconter vous en avez de bons et de mauvais ?

Bangoura Batafon : les plus beaux souvenirs, c’est quand j’étais en bonne santé. Je suis en train présentement de vivre les plus mauvais souvenirs. Dans tous les cas, je crois en Dieu et j’attends le jour où il voudra bien me rappeler.

Guineenews© : vous êtes invité pour célébrer les 60 ans de carrière du célèbre comédien humoriste, SOW Bailo. Peut-on savoir si vous seriez de la partie vu votre état de santé ?

Bangoura Batafon : ah oui ! je serai de la partie car ce sont tous les comédiens qui seront honorés ce jour. Vu mon état de santé, je ne pourrai être qu’un simple spectateur.

Interview réalisé par LY Abdoul en collaboration avec Compo pour Guineenews