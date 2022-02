Culture : le chanteur Abdoulaye Breveté très malade et alité

Hospitalisé depuis le 27 janvier 2022 à l’hôpital sino-guinéen, le célèbre chanteur de l’orchestre Télé jazz de Télimélé, souffre d’un problème cardiaque. Joint au téléphone, Abdoulaye Breveté affirme être incapable de payer la totalité des frais d’hospitalisation. Poursuivant, il demande de l’aide afin de pouvoir poursuivre le suivi médical et pharmaceutique au sein de ce centre hospitalier.

A la question de savoir si il n’a pas souscrit à la convention d’assurance NSIA Banques/ BGDA pour la prise en charge, malheureusement, dit-il, il est exclu par le principe de la limite d’âge (60 ans de plus). Une information qui a été confirmée par l’ex-directeur national de la culture, Jean Baptiste Williams.

Par ailleurs, contacté, le directeur adjoint de l’hôpital sino-guinéen, le Docteur Diané, confirme le non payement des arriérés au compte de l’hospitalisation de l’artiste. Il affirme que la santé n’a pas de prix et a un coût néanmoins. Cependant, affirme-t-il, le directeur général de l’hôpital a assisté l’artiste chanteur et compositeur pour sa prise en charge.

Pour Abdoulaye Breveté, « le président de l’UNAMGUI (Union Nationale des Artistes et Musiciens de Guinée) Mohamed Lakras Cissoko, est à pied d’oeuvre pour résoudre mon problème. Pour l’instant, le département de tutelle ne s’est pas encore manifesté. J’ai encore des ordonnances impayées. En tant que croyant, je compte sur Dieu et sur les bonnes volontés afin de recouvrir ma santé« .

Meilleure santé au célèbre dinosore de la musique pastorale, Abdoulaye Breveté.