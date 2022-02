Culture : la date de la sixième édition du festival Univers des mots enfin connue 

Après plusieurs reports pour cause du Coronavirus, la sixième édition du festival Univers des mots aura finalement lieu du 13 au 20 février courant, à Conakry. Une initiative de La Muse. En prélude à cette manifestation culturelle qui promeut le théâtre, ses organisateurs ont annoncé les couleurs dudit événement, à travers le lancement de ses activités, ce vendredi 4 février 2022.

Placée sous le thème Ensemble, l’édition 2021 de L’Univers des mots propose des maquettes de spectacles, des chantiers d’exploration, avec des metteurs en scène, des scénographes travaillant sur un texte en rapport avec le thème.

De l’avis du Directeur général du festival, Bilia Bah, le théâtre est l’une des disciplines les plus généreuses de la Culture. En ce sens qu’il permet de forger des mentalités, et donc, de construire des hommes. C’est pourquoi plusieurs artistes créateurs venus d’Afrique et de l’Europe et même de l’Amérique sont sur le projet.

Aux dires des conférenciers, la Guinéenne Rouguiatou Camara fera la représentation théâtrale du texte Jeunes qui veillent. Une pièce qui retrace l’histoire de deux jeunes qui s’amusent à faire revenir les esprits des morts et qui, par malheur, au lieu de faire revenir les esprits, c’est plutôt le corps même qui se réincarne qui vient rendre la visite aux vivants.

A côté, il est prévu le passage d’un autre acteur culturel venu du Cameroun. Celui-ci aborde l’histoire d’une famille dont le père est parti de son pays depuis 20 ans. Désormais, son fils aussi a envie de partir. Mais la mère, l’héroïne des temps modernes, tente de recoller cette famille éclatée. Ce texte dresse le portrait d’une famille mondiale.

Le terrain de Kaporo, les Studios Kirah et le Centre culturel franco-guinéen sont les trois sites retenus à l’effet d’abriter les différentes activités de la sixième édition du festival Univers des mots.

A l’issue de l’événement, dit-on, des dates sont prévues à Yaoundé, à Douala, à Ndjamena, puisque l’esprit de L’Univers des mots, c’est de créer un espace et d’amener les gens à s’y rencontrer, notamment autour d’un texte.

« C’est pourquoi on invite des artistes créateurs venus de partout à travers l’Afrique et de la France, pour se retrouver avec les artistes guinéens », a justifié Bilia Bah.