Crise Russo-ukrainienne: voici pourquoi la Guinée suspend le Consul honoraire d’Ukraine

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l’Intégration africaine et des Guinéens de l’étranger vient de suspendre le Consul honoraire d’Ukraine en Guinée. Il s’agit de M. Charles Amara Sossoadouno.

Cette décision du chef de la diplomatie guinéenne, Dr Morissanda Kouyaté est motivée par le fait qu’un courrier « supposé » officiel qui s’est retrouvé sur les réseaux sociaux demandant aux autorités guinéennes de condamner les violences en cours en Ukraine.

« Je suis obligé de vous suspendre de vos fonctions pour le moment pour être sûr que tout se passe bien. Ça, c’est une faute très grave. Parce que là vous nous mettez dans une situation inconfortable. C’est très grave. C’est une guerre qui a éclaté… Le monde est en guerre. Il ne faut pas s’amuser. On ne peut pas demander à la Guinée de condamner et que vous appelez ça lettre officielle. Elle est nulle et non avenue. Je vous demande de faire une déclaration devant la presse pour dire que c’est nul et non avenu. Nous sommes en transition. On ne badine pas avec ces choses », a lâché, remonté, le ministre des Affaires étrangères.