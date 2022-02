CRIEF: les dossiers du régime Alpha Condé transmis par le Procureur

Les dignitaires du régime d’Alpha Condé soupçonnés de crimes économiques et financiers, seront bientôt fixés sur leur sort. En tout cas, leurs dossiers auraient finalement atterris sur la table des services compétents de la gendarmerie qui devraient commencer le travail dès ce lundi 21 février.

L’information donnée par nos confrères de la radio FIM FM dans l’émission »Mirador » de ce samedi 19 février, nous a été confirmée par une source proche du dossier.

Au téléphone de Guinéenews, notre source confie : « c’est le procureur de la CRIEF qui a transmis le dossier. » Avant d’ajouter: »il était question pour un départ de les repartir dans les différentes unités de la gendarmerie et de police. Mais finalement, il a été décidé que ce soit seulement la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale qui s’occupe de cela. »

A noter que la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a déjà reçu plusieurs dossiers depuis sa création en décembre dernier.

