CRIEF : Inculpé, Souleymane Traoré, ancien DG du FER écroué

Inculpé pour ‘’ détournement de deniers publics ‘’ ce mercredi 23 février, l’ancien directeur du Fonds d’Entretien Routier (FER) Souleymane Traoré a été aussitôt mis sous mandat de dépôt.

Souleymane Traoré rejoint à la prison de Conakry Ismaël Dioubaté, dernier ministre du Budget d’Alpha Condé, et la directrice administrative et financière du ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle Evelyne S. Mansaré. Mardi, ces deux dignitaires du régime Condé ont été inculpés dans l’affaire Nabayagate tout comme l’ancien ministre de l’Industrie, Tibou Kamara, qui a été placé sous contrôle judiciaire.