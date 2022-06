Convocation de Cellou Dalein par la Crief : le sujet fait débats sur la toile

Hors du pays depuis quelques semaines, le leader de l’Ufdg et ancien ministre, Cellou Dalein Diallo, est attendu devant la Crief le 13 juin prochain. Depuis sa publication dans les médias, la convocation de CDD pour “enrichissement illicite, détournements de deniers publics, corruption”, défraie la chronique sur les réseaux sociaux.

Pendant que certains crient à une chasse aux sorcières, d’autres estiment que Cellou Dalein doit répondre devant la justice.

Pour Amadou le politologue Diallo : “Cette convocation de l’ancien Premier Ministre @Cellou_UFDG, est une provocation et une chasse aux sorcières à l’endroit de l’Ufdg, nous restons solidaires. Dr #Kassory est victime de la même situation. Nous sommes désormais des otages« .

D’autres comme Alpha Oumar Keita A.O.K affirment : »C’est plutôt une occasion en or pour CDD de prouver à la face du monde qu’il est innocent comme il l’a toujours clamé ou du moins se défendre devant l’histoire. Cette convocation n’a rien de provocation ni de chasse aux sorcières« .

Un autre internaute ajoute que : »Cellou_UFDG a l’occasion de se blanchir devant une justice, la chasse aux sorcières aurait été de se limiter qu’à un seul clan!! Cette décision des autorités était autant prévisible que normal à mon sens. Après que l’on ne prétexte pas çà pour sauver Don kass« , martèle Tracy MC Grady.

De son côté, Khalifa Gassama, lui, décrit la complexité de la situation de CDD dans ses publications. Plus loin, il suggère, « si c’est moi Cellou Dalein, je ne reviens plus au pays. S’il vient, il ne va pas louper Coronthie et s’il reste là-bas au revoir pour les élections. Il n’est pas propre comme neige« .

Un avis que Adolphe Sankariste, ne partage pas: « Non pas du tout. Il ne passera pas tout le reste de sa vie hors de la Guinée. S’il sait qu’il ne se reproche de rien, il doit répondre. Mais au cas contraire, il sera avec les autres dans le campement malgré que la CRIEF aussi reste muette sur les faits d’accusation« .

Lucien Blemou lui est de, « ceux qui pensent que Cellou répondra à la justice en tant que citoyen justiciable. Une convocation qui lui permettra soit de se blanchir et renforcer son image publique et politique ou tout le contraire. La balle est dans son camp!«

Pendant ce temps, le conseiller juridique affirme qu’il n’y a pas de convocation : « Cellou Dalein n’a reçu aucune convocation à ce jour. En plus, ladite convocation ne respecte pas les normes donc quand c’est le cas, on ne peut pas parler de convocation ou si il va répondre ou pas« , a affirmé Me Amadou Diallo dans les GG de ce lundi 30 mai 2022.