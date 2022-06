Conseil des ministres à Kankan : Qu’en pense le secrétaire fédéral de l’UFDG ?

Les citoyens et les acteurs politiques n’ont pas la même lecture sur la délocalisation des Conseils interministériel et des ministres à l’intérieur du pays. C’est le cas du secrétaire fédéral de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) à Kankan, Antoine Dobo Guilavogui. Selon lui, cette immersion gouvernementale est une véritable campagne déguisée.

Dans un entretien accordé à son domicile au Bordo, Antoine Dobo Guilavogui a déclaré qu’un gouvernement de transition n’a pas vocation de développer un pays. Par contre, a-t-il soutenu, il doit s’occuper du retour à l’ordre constitutionnel à travers les élections.

«Le Premier ministre avait dit qu’un gouvernement de transition n’est pas un gouvernement de développement. C’est un gouvernement qui doit corriger les actes néfastes qui existaient dans le pays. Si aujourd’hui, le Conseil National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) trouve un moyen de délocaliser le Conseil des ministres, je me demande pour quelle raison ? Je ne comprends plus rien parce que, quel est le seul Guinéen qui ne connaît pas la réalité de ce pays depuis l’indépendance jusqu’à aujourd’hui», s’est-il interrogé.

Dans le même sillage, M Guilavogui dira ceci : «comment peut-on se permettre de prendre des milliards de francs guinéens, les mettent dans les voitures, dans les hôtels pour venir dire qu’on a rencontré les paysans ? C’est une grosse erreur et une façon de créer la gabegie financière».

Poursuivant, il a enfoncé le clou en ces termes : «le Premier ministre a demandé à la jeunesse de N’Zérékoré est-ce qu’ils vont accepter de sortir pour mourir pour quelqu’un. Ce n’est pas cela la transition. Je prends l’exemple sur Kankan, le président de la transition est originaire de cette ville et également son ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et tant d’autres. Je me demande ils sont venus demander qui ? Ils connaissent toute la population (…). Que le président Mamadi Doumbouya revoie son calendrier, il est très facile de développer ce pays si on n’a pas un autre calendrier caché. Nous étions très contents de son arrivée au pouvoir. Qu’il revienne à sa position initiale quand il prenait le pouvoir (…). »

A en croire M Guilavogui, de 1958 à nos jours, aucun Guinéen n’a bénéficié du bonheur de ce pays. «Je demande au Colonel Mamadi Doumbouya, il n’a rien à craindre, il doit plutôt faire l’histoire de la Guinée (…). C’est regrettable qu’il y ait un saignement financier inutile du budget de la Guinée alors que les élèves n’ont pas de salles de classes. Il y a des apprenants qui étudient à même le sol. Beaucoup de jeunes diplômés chôment, ils n’ont pas où travailler (…)», a-t-il rappelé.

Avant d’enchaîner : « des jeunes ont des milliards dans leurs comptes bancaires, pourquoi ne pas les arracher rapidement pour renflouer les caisses de l’Etat et après on procède à leur interpellation. Le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya n’a que des démagogues qui sont autour de lui. Cette immersion gouvernementale est une véritable campagne. La preuve, quand le ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger, Morissanda Kouyaté affirme que c’est le Colonel Doumbouya qui a payé le projet d’électrification de la forêt. Je me demande si on peut faire des négociations en 9 mois pour donner le courant à N’Zérékoré. Tout cela est un autre style de campagne. Colonel Doumbouya était présent à Conakry, il n’a pas pu mobiliser ce montant. Ils sont en train de personnaliser le débat en mettant tout à l’actif du président Doumbouya (…). Aujourd’hui, les gens s’entre-déchirent qu’il faut que Colonel Doumbouya reste au pouvoir parce que, selon eux, c’est Nassou qui a donné son colis à Moussa».