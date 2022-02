Conflits russo-ukrainiens : mise en place d’une cellule de crise au ministère des Affaires

En application de ces instructions du pouvoir central, le ministère vient de mettre en place une cellule de crise placée sous la présidence du Secrétaire général et composée des conseillers et des directeurs dudit ministère.

L’information est donnée par le chef de la diplomatie lui-même qui déclare être entré en contact avec le président des Guinéens en Ukraine, Mamadou Moussa Diallo et son Vice-président Mamoudou Diallo pour parler de la situation.

A cet effet, Dr Morissanda Kouyaté a confié que les ambassades guinéennes les plus proches, notamment l’ambassade de Guinée en Allemagne et celle de Guinée en Turquie vont travailler en synergie avec la cellule de crise établie en Guinée et le Comité de la cellule en Ukraine.

Aux dires du ministre des Affaires étrangères, ces structures vont travailler dans un groupe WhatsApp également dirigé par le Secrétaire général du département. Et que le ministère est en train de voir comment regrouper les ressortissants guinéens en Ukraine au maximum en fonction de ce qui va s’y passer là-bas.

« Ce que nous préconisons, c’est de demander à notre ambassade en Allemagne de se mettre en stand-bye et de rester en contact avec eux pour voir, parce que les aéroports sont fermés, si on peut, par la route, évacuer ceux qui en ont vraiment besoin. Et ça, ça commence aujourd’hui. Et les besoins seront évalués », a annoncé Dr Morissanda Kouyaté.