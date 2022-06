Conakry : Les manifestations contre la hausse du prix du carburant font une victime.

Parlant des circonstances de sa mort, Mohamed Soumah ami de la victime est celui qui a informé la famille. Il nous explique : « on était ensemble à 18 heures chez lui. Je lui ai demandé s’il s’est lavé et il m’a répondu oui. J’ai dit d’accord envoies-nous du riz on va manger ensemble. Il m’a répondu non, moi je suis rassasié. J’ai dit d’accord, moi je ne vais pas rentrer à la maison sans manger et il a dit d’accord je vais aussi profiter prendre mon ordinateur pour aller transférer des films au cyber tout près pour regarder pendant la nuit vu qu’on ne peut pas sortir. On s’est séparé et lorsque, je suis allé manger à la maison, c’est de là qu’on m’a appelé au téléphone pour m’informer qu’on a tiré sur l’un de mes amis nommés Thierno Mamadou. J’ai tout de suite couru pour informer sa famille. Arrivés, nous avons trouvons qu’effectivement c’était le cas et il était décédé ».

Poursuivant, ce témoin ajoute que : « nous avons profité de l’accalmie pour sortir ».

Le Corps de Thierno Mamadou Diallo se trouve à l’instant à la morgue du CHU ignace Deen, nous a-t-on confié.

Les autres membres de la famille se sont abstenus à l’absence de Alpha Issiaga Diallo, le frère de la victime qui selon eux est désigné pour parler au nom de la famille.

Et au moment où nous quittions les lieux ce dernier se trouvait à côté de la dépouille de son défunt frère.