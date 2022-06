Compagnie de Bauxite de Dian-Dian : les travailleurs mettent fin à leur grève mais à quel prix ?

Le travail recommence à la compagnie de bauxite et d’Alumine de Dian-Dian après une semaine de débrayage. Un protocole d’accord a été signé à cet effet entre la délégation syndicale, la direction de la société et l’inspection générale du travail.

Dans ce document daté du 1er juin dont Guinéenews a reçu copie, il ressort que 6 points du préavis de grève du 12 mai ont fait l’objet d’examen. Avec à la clé une résolution pour chacun des points inscrits.

Entre autres, il a été convenu de « l’augmentation du salaire de base de 5% pour tous les employés à compter de la date signature, de l’octroi de la prime de logement à tous les travailleurs, de diligenter le paiement des salaires entre le 25 et le 30 du mois. » Également de l’engagement mutuel pour la finalisation de la mise en place du syndicat.

A noter que des concessions ont été faites de part et d’autres pour aboutir à la reprise du travail, confirmée à Guinéenews par la délégation syndicale. Ainsi, les travailleurs ont dû renoncer à la revendication concernant le « changement dans l’administration du service des ressources humaines » et le « départ immédiat du directeur de la sûreté et du service de réparation et de protection par relais ». Admettant que « ces points ne sont pas des points de droits.

Mais de son côté, « la direction générale devra prendre toutes les mesures (…) conformément à la loi et aux règlements intérieurs de la société en cas d’intimidation et de harcèlement dans le milieu du travail. »

Le même respect des dispositions du Code de travail a été retenu en termes de résolution sur la partie concernant « l’annulation de tous les préavis de cession de contrat depuis le début de ce mois de mai… »

Et en termes de « garanties », rendez-vous est pris pour mars 2023 pour la reprise des négociations sur ces points et d’autres figurant sur le protocole.