Aéroport AST : le ministre des Transports suspend le communiqué de la SOGEAC

Le ministre des Infrastructures et des Transports, Yaya Sow, a suspendu lundi 7 février le communiqué de la SOGEAC (Société de Gestion et d’Exploitation de l’Aéroport de Conakry) revoyant à la hausse les frais de stationnement au parking de l’aéroport Ahmed Sékou Touré. « Le Ministre des Infrastructures et des Transports informe les usagers, que le communiqué de la SOGEAC en date du Dimanche, 06 février 2022, portant sur l’augmentation des frais de stationnement au Parking de l’Aéroport International Ahmed Sékou TOURE, est suspendu », lit-on dans un communiqué du ministre publié sur la page Facebook du département.

Le communiqué du ministre précise par ailleurs que dans le cadre du réaménagement et de l’extension du Parking, de nouvelles dispositions seront prises et rendues publiques par voie de presse.

Dimanche 6 février, la SOGEAC, l’entreprise en charge de la gestion de l’aéroport de Conakry, a fait publier un communiqué dans lequel il annonce le passage des frais de stationnement au parking de 5 000 à 20 000 francs guinéens l’heure. Et 1000 francs guinéens pour chaque heure supplémentaire. La décision a provoqué un véritable tollé.