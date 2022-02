Cocan 2025 : le ministre des Sports lance les travaux de viabilisation des sites à Boké

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo a effectué une visite de terrain dans la région de Boké ce lundi 21 février. Ce déplacement de 48 heures du ministre des Sports, consiste à visiter les sites devant abriter les infrastructures de la CAN 2025 que la Guinée doit accueillir. Ce lundi, le ministre Béa a mis à profit l’occasion pour donner le coup d’envoi des travaux de décapage et de terrassement des sites retenus. C’est à Dogol, ce site de 125ha où il est prévu la réalisation d’un stade de 15 mille places avec une annexe de 1000 places, qui a servi de cadre à ce lancement.

Ces travaux de viabilisation et de terrassement seront exécutés, a-t-on appris, par l’entreprise Métal plus en collaboration avec l’union des entrepreneurs de Boké.

Le ministre des Sports, en procédant à ce lancement de ces travaux, a souligné l’intérêt que le président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya attache à l’organisation de la CAN 2025 en Guinée. Le ministre Lansana Béa Diallo a rassuré que grâce à ce soutien du Chef de l’Etat, toutes les infrastructures prévues seront réalisées dans les règles de l’art et dans le strict respect du délai contractuel.

Pour la matérialisation de ce projet de grande envergure, a précisé le ministre des Sports, le respect du contenu local et l’employabilité des mains d’œuvre locale seront de mise dans l’organisation de la CAN 2025 en Guinée.