CNT : Dr Dansa Kourouma rappelle un conseiller à l’ordre

Un incident a été enregistré lors de la première session extraordinaire du Conseil National de la Transition (CNT ) ce lundi 7 février. Tout est parti quand le président du CNT, Dr Dansa Kourouma a voulu mettre en place une commission technique restreinte pour travailler sur les voyages des conseillers nationaux à l’intérieur du pays.

Ce sont El hadj Abdoul Karim Dioubaté, Dominique Kpoghomou, Saran Traoré, Asmaou Barry et Dr Mohamed Bérété qui ont été choisis par le président du CNT.

A peine mise en place, la commission a été aussitôt décriée par certains conseillers qui dénoncent un choix par affinité. C’est le cas du conseiller Jean Paul Kantabadouno.

Une attitude qui n’a pas été du goût du président du CNT. « Nous ne sommes pas des extra-terrestres. Nous sommes des Guinéens. On se connaît d’une manière ou d’une autre. Très respectueusement, je veux que ce soit la dernière fois ce genre de comportement. Qu’on respecte le temps de parole. Vous avez énuméré beaucoup d’idées. On ne vous a pas coupé la parole. Vous n’êtes pas supérieur aux autres. Nous devons fonctionner sur la base du respect. Ce sont des habitudes qui ne peuvent pas nous paniquer. On peut gérer les incidents plus graves que ce dernier« , a lâché Dr Dansa Kourouma.

Il faut préciser que tout est rentré dans l’ordre après quelques minutes de tohu-bohu.