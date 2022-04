Chronogramme de la Transition : pour le FNDC, sa proposition de septembre 2021 demeure sa position

En réponse au communiqué du ministère du MATD invitant les acteurs sociaux et politiques à traduire en chronogramme les différentes étapes de la transition définies dans le document qu’il (le MATD) a récemment publié, l’aile politique du FNDC indique que sa proposition de septembre 2021 demeure sa position. « Ces étapes qui ont été définies de manière unilatérale créent davantage de confusion qu’elles n’apportent de solutions », critique le Front dans un communiqué dont copie est parvenue à Guinéenews.

Le mouvement dit donc s’abstenir de s’inscrire « dans une dynamique qui ne donne aucune visibilité sur la suite de la transition et qui est contraire à ses positions déjà prises ». Et d’ajouter : « toutefois, le FNDC POLITIQUE rappelle, qu’à la prise du pouvoir le 5 septembre 2021 par la junte et à sa demande, les acteurs sociaux et politiques ont été invités à se prononcer sur la conduite et le contenu de la transition. Dans ce cadre, un mémorandum définissant une proposition de chronogramme a été transmis au CNRD en septembre 2021 […]Cette proposition reste et demeure la position du FNDC POLITIQUE »

Le Mouvement qui avait lutté contre le troisième mandat d’Alpha Condé rappelle que dans ce mémorandum, il a défini les principales activités de la transition sur une durée de quinze (15) mois, à compter du 5 septembre 2021.

Rejetant l’appel du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, le FNDC Politique n’exclut toutefois pas de prendre part à un cadre de dialogue politique permanent, conformément à l’esprit et à la lettre de l’article 77 de la charte de la Transition.