Chronogramme de la transition : Mamadou Sylla de l’UDG réagit

« Depuis le 23 septembre 2021, notre coalition politique a été la première à proposer un délai de la transition de 30 mois à compter de la date d’investiture le 5 octobre 2021. Beaucoup ont proposé 24 mois et autres. Le vendredi passé, quand le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation nous a écrits pour déposer notre proposition de chronogramme, nous lui avons réitéré notre proposition en date du 23 septembre 2021. Nous pensons que deux ans de transition sont raisonnables. Nous attendons la réaction de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La CEDEAO a refusé les deux ans du Mali et Burkina, je me demande comment elle va accepter les 39 mois de la Guinée ».