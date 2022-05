Centre SCAD Kankan : 50 jeunes volontaires stagiaires incorporés dans la filière super poids lourd.

Après Conakry et Kindia, c’est à Kankan que les autorités nationales à travers l’agence du service civique d’action pour le développement ASCAD, ont au mois d’avril dernier procédé à l’inauguration d’un centre de formation civillo militaire suivi de la présentation de la première promotion de jeunes volontaires stagiaires.

Ce jeudi 12 mai 2022, ils étaient au nombre de 50 à être incorporés dans la filière engins lourds. La cérémonie officielle, s’est déroulée dans l’enceinte dudit centre situé sur les collines du quartier Kankankoura dans la commune urbaine en présence d’éminentes personnalités dont entre autre, le secrétaire général du ministère des infrastructures et du transport, le directeur général de l’agence du service civique d’action pour le développement de l’ASCAD Colonel Mohamed Amine CAMARA, des autorités locales civiles et militaires ainsi que des représentants des partenaires techniques notamment de la société Guiter SA.

Dans son discours de circonstance, le directeur du centre le capitaine Aboubacar Tanènè Camara, a fait savoir que : « le 1er avril dernier nous étions ici à la même place pour l’inauguration et la présentation de la première promotion de ce centre. Après un mois de formation d’aptitude militaire, les stagiaires vont commencer leur formation civique et citoyenne. Nous sommes encore réunis en ce jour, pour l’incorporation de la première promotion des volontaires stagiaires au compte de la filière super poids lourds avec un effectif de 50 dont 1 fille. Ils apprendront durant une durée de 9 mois, les volontaires stagiaires de cette filière à travers une approche par compétence avec 30 % de théorie et 70 % de pratique », a-t-il indiqué avant d’assurer qu’ à l’issue de cette formation, les apprenants seront capable de diminuer les risques d’accident de la circulation à travers la maîtrise du code de la route, être vigilent et capable d’identifier des situations à risque, lire clairement le tableau de bord des engins et etc.

formation est prévue pour 9 mois et elle donnne l’opportunité aux stagiaires d’être non seulement formés dans le cadre professionnel et de bénéficier d’une éducation civilo militaire sur le civisme et la citoyenneté en vue de faciliter leurs insertions socio économique et professionnelle », a-t-il affirmé. Le représentant de monsieur le ministre des infrastructures et des transports (Yaya Sow) président de la cérémonie, secrétaire général (Patrice Toupou) dudit ministère a procédé à l’ouverture solennelle de cette nouvelle filière en ces termes : « l’ouverture de cette filière suite à la volonté du président de la république son excellence Mamadi Doumbouya à remédier drastiquement à la précarité des jeunes guinéens en proposant des solutions appropriés. Sa volonté manifeste est d’octroyer un centre comme celui-ci aux jeunes dans chacune des régions administratives. C’est dans cette même perspective que le directeur général de L’ASCAD, travaille. C’est le lieu de le remercier pour toutes ses initiatives entreprises dans le cadre de la montée en puissance de l’ASCAD. Le ministère des infrastructures et des transports et d’autres partenaires participent à ce projet super poids lourd. Je remercie Monsieur Kaba Guiter et j’en appelle à tous les partenaires de l’ASCAD afin d’apporter à cette institution des soutiens en vue d’atteindre les nobles et ambitieux objectifs en faveur de la jeunesse guinéenne», a-t-il souhaité. A noter que cette cérémonie a été aussi marquée par une série de défilés des jeunes volontaires stagiaires, stagiaires, et elle s’est clôturée par une visite guidée des infrastructures et équipements du centre. Prenant la parole à son tour, le colonel Mohamed Amine Camara, directeur général de l’agence du service civique d’action pour le développement (ASCAD) a pour sa part ténu à préciser que : « l’ouverture de la première cohorte de la filière super poids lourd du centre SCAD de Kankan, est le fruit d’un partenariat entre la société Guiter et l’ASCAD. Ce partenariat vise à doter ces 50 jeunes volontaires stagiaires de la région administrative de Kankan d’une formation civique et citoyenne en conduite des engins lourds grâce aux camions qui seront mis à disposition par le partenaire Guiter. Cette