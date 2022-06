Cellou Dalein à Bronx: « nous ne reculerons plus… »

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a invité ce 16 juin à Bronx dans l’État de New-York aux États-Unis par l’African Institute for Leadership and Empowerment. Dans un ton ferme, Cellou Dalein Diallo a réitéré à ses militants et sympathisants son engagement à atteindre ses objectifs d’instauration d’un État de droit en Guinée. « Votre présence ici nous reconforte et nous engage davantage dans la lutte que nous sommes en train de mener ensemble depuis des longues années pour l’instauration de la démocratie et de l’État de droit dans notre pays. L’Ufdg s’est engagée devant le peuple de Guinée de garantir à tous les Guinéens l’égalité de droit et l’égalité de chance dans notre pays. Malheureusement il y a toujours des forces contraires qui essaient de nous contraindre de reculer, mais nous ne reculerons plus jusqu’à ce que la démocratie soit instaurée. Il faut que les Guinéens vivent dans la démocratie, dans l’égalité de droit et de chance. »La Guinée, poursuit-il, dispose d’énormes potentialités qui devraient lui permettre d’être une destination des autres citoyens du monde au lieu que ses enfants partent mourir dans le désert et la mer: « Il faut que les énormes potentialités de ce pays servent au développement du pays. La Guinée devait être une destination d’immigration. Aujourd’hui beaucoup de ses enfants périssent dans le désert, dans la méditerranée, en Libye, dans les prisons, parce que les conditions de leur épanouissement ne sont pas réunies le pays, parce que les ressources du pays sont confisquées, parce que les violences sont exercées sur cette jeunesse. Il y a un déficit de liberté, il y a un déficit de paix, il y a un déficit de démocratie et il y a un déficit de travail. Mais les jeunes ne peuvent pas accepter. Tous ceux qui partent, ne partent pas que pour des raisons économiques, mais parce que leurs droits sont régulièrement violés. »Poursuivi pour la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) dans l’affaire de la vente du Boeing 737 d’Air Guinée, Cellou Dalein parle d’une cabale montée pour lui nuire: « On continue la lutte. On ne laissera pas faire. Et croyez-moi, nous allons arriver à notre destination. Tout ce qui est aujourd’hui monté pour salir la réputation et l’honneur de votre président et pour l’éliminer, ça ne passera pas. Ils sont en train de se démasquer. On ne reculera pas. On ira jusqu’au bout. Et la Guinée sera gérée au profit de tous ses enfants dans le respect des règles et principes de la démocratie et de l’État de droit. Il est hors de question de reculer. Je l’ai dit à Banjul, je le répète ici haut et fort que tous ceux qui m’entendent, l’UFDG continuera son chemin et se battra jusqu’à la victoire et la victoire n’est paq loin, croyez-moi. »Plus loin il déclare que Dieu ne laissera pas la Guinée tomber: « Il faut être convaincu que Dieu ne va pas abandonner la Guinée. Dieu va nous aider et vous allez voir. N’est-ce pas ce qu’ils fomentaient a commencé à se révéler ? Ça ne marchera pas. Cette fois-ci c’est terminé. Il faut que la vérité soit maintenue. »

Il a ensuite demandé à ses partisans de se préparer au combat ultime: « Il faut que vous soyez préparés pour ce combat ultime pour mettre un terme à l’injustice dans notre pays, à l’arbitraire, aux tueries que nous avons vécues et que nous puissions créer les conditions d’une réconciliation et d’une véritable unité nationale et pour des valeurs essentielles: la justice, le travail et la solidarité. »