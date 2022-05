Célébration de l’Aïd el Fitr : à vos gardes fêtards, la police veille au grain !

C’est le cas de le dire. Comme à l’accoutumée, la police, est en alerte pour protéger les citoyens pendant la fête du ramadan célébrée ce lundi, sur toute l’étendue du territoire. Le département de la sécurité et de la protection civile annonce avoir mobilisé des milliers d’agents de ses différents services pour appuyer les effectifs de la police routière dont c’est la mission traditionnelle. Ainsi, tout le grand Conakry, comprenant la capitale elle-même et les communes urbaines de Dubréka et Coyah sont prises dans un maillage qui n’a rien laissé au hasard. L’objectif visé est d’arriver au résultat de zéro accident sur la route et zéro incident dans les quartiers. On dira qu’il y a un peu de prétention dans ce choix défini et que la barre est remontée un peu haut. Pourtant, c’est bien dans le domaine du possible. Des résultats semblables ont bien été obtenus auparavant et il n’est donc pas exclu ou prétentieux d’en arracher une réédition. Du reste, cela fait bien partie du devoir régalien des autorités pour lesquelles l’objectif fondamental est de toujours maximiser les bonnes stratégies qui mènent à une parfaite protection des citoyens. C’est ainsi que les carrefours à problèmes, les places publiques, les bars-dancings et night-clubs, en somme tous les endroits susceptibles de mobiliser du monde sont répertoriés et soumis à l’œil vigilant des agents qui vont veiller à ce que tout se passe bien dans la circulation et aussi dans les quartiers. Les moyens humains, financiers et matériels que l’Etat mobilise se traduiront par des patrouilles pédestres et motorisées qui se déploieront partout, tout le temps de la fête, le jour comme la nuit.

Aux parents de comprendre le sens profond de ces dispositifs qui s’adressent à eux en tant que premiers concernés. En effet, la principale cible des accidents des fêtes est en général des enfants qui emplissent les rues. Les principaux auteurs sont également connus. Dans la plupart des cas, ce sont les motocyclistes. Cela étant connu, il restera à dire à tout le monde de rouler moins vite et d’éviter l’usage de l’alcool et de la drogue pendant la conduite. Ainsi, les investissements de l’Etat n’auront pas été vains et nous passerons d’agréables fêtes. C’est tout le mal que nous souhaitons à toutes et à tous.