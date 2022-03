Ce regard caustique de Saikou Yaya Barry sur le dernier Conseil des ministres 

Au cours du dernier Conseil des ministres, le président de la transition a demandé aux ministres de se mettre à l’agriculture, en invitant chaque membre du gouvernement à mettre en valeur 50 hectares pour la culture du riz.

Selon le compte-rendu qui a sanctionné ce Conseil des ministres, cette initiative est un mécanisme incitatif visant à accompagner les ministres et par effet induit la population à s’intéresser davantage à l’agriculture.

Une démarche à laquelle le Secrétaire exécutif de l’Union des forces républicaines (UFR) de Sidya Touré, oppose un avis plutôt caustique. « Il ne faudrait pas qu’ils nous prennent pour des imbéciles ou des idiots. On n’est pas idiots. On n’est pas imbéciles », a rappelé Saikou Yaya Barry à l’entame de son speech.

« Regardez ce que le Conseil des ministres dit ! Il dit que chaque ministre doit cultiver 50 hectares pour soutenir la population guinéenne. Et qu’à partir de là, tous les Guinéens vont suivre. C’est même ridicule que de penser comme ça. 70% de notre population est paysanne. C’est pourquoi Sidya Touré est un coach. Notre projet de société est basé sur l’agriculture. C’est pourquoi la daba est sur notre logo pour aider les concitoyens à la base« , a poursuivi l’orateur.

Abordant le rôle dévolu à un gouvernement, il a dit que celui-ci consiste à accompagner les paysans que de demander à un ministre, au lieu de faire son travail, d’aller dans une plantation cultiver la terre.

« Alors, qu’est-ce qu’il va faire pour les autres secteurs ? Est-ce que le ministre, c’est son travail d’aller cultiver 50 hectares ? Alors, comment va-t-il d’abord partir commander les semences lui-même, recruter les gens qui vont faire monter les buttes de terre ? Mais qu’est-ce qui se passe ? Arrêtez de blaguer avec la population guinéenne ! Ce que vous devez faire, s’il y a l’argent, c’est de le donner aux paysans et leur envoyer des techniciens agricoles, les encadrer, leur donner des machines et ils vont produire tous seuls« , a pesté l’ancien député, rappelant par ailleurs que c’est à cause de tout cet amateurisme que demande est faite au CNRD de vite conduire la transition et quitter.

« Parce que ce n’est pas votre travail ça. Faites vite et donnez le pouvoir à celui qui peut. Amenez-nous vers une transition réussie, si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, appelez-nous, on va s’asseoir ensemble, nous allons vous aider pour que la Guinée soit dans les mains d’un connaisseur. Vous, vous ne pouvez pas. Parce qu’on ne gère pas le pays au hasard. On a connu 11 ans de hasard. Ça nous a conduits là où ça nous a conduits« , a rappelé M. Barry.

Pour lui, le rôle d’un militaire consiste à protéger les citoyens et leurs biens et à défendre l’intégrité territoriale. « La gestion civilisée d’un État revient aux civils« , a-t-il conclu.