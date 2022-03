Catastrophe minière à Kounsitel, Gaoual.

Ce mardi 1er mars 2022, à 15 heures, un éboulement s’est produit à Kounsitel dans la zone minière de Kassengua. Le bilan des victimes s’alourdit progressivement jusqu’à 9 morts et 11 blessés . C’était deux morts à 16 heures et deux autres à 18h et 11 blessés.

Interrogé sur l’accident, Mamadou Diaïla Diallo, membre des jeunes pour la protection de l’environnement revient sur les circonstances de l’accident.

« Aujourd’hui un éboulement a eu lieu à Kassengua à 15 heures. Quand on nous a appelé, nous sommes allés voir. Nous avons trouvé que les orpailleurs opéraient dans une zone où creusent les machines sophistiquées dans l’exploitation minière. Cette zone était fermée par le préfet,mais les orpailleurs s’entêtent en y travaillant. Plus de 70 personnes étaient dans ces galeries. Nous avons fait sortir 4 morts et 9 blessés pour le moment mais le bilan peut augmenter car nous n’avons pas fini de les sortir de la galerie».

Un commandant de la police sous anonymat affirme.

« Quand il y a eu l’éboulement nous sommes partis pour faire le constat, 4 personnes sont décédés mais nous n’avons pas pu identifier les corps à l’instant.À 21 h 30 on m’a appelé en me disant qu’il y a eu 9 morts.Les fouilles continuent pour déterminer le nombre de morts».

L’exploitation minière dans les zones aurifères conduisent souvent à des accidents mortels qui endeuillent les orpailleurs et leur familles.

Nous y reviendrons.