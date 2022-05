Cash Minute, la solution à vos transferts d’argent

Fini vos soucis, fini vos inquiétudes pour recevoir de l’argent en Guinée en provenance de l’Europe ou de l’Afrique de l’Ouest. Désormais, il y a la société de transfert d’argent appelé Cash Minute, un moyen rapide, fiable et efficace pour envoyer ou recevoir de l’argent de l’Europe ou de l’Afrique de l’Ouest.

Plus besoin de se fatiguer dans les interminables files d’attente devant les agences ou au manque d’argent. En cas d’urgence, de maladie ou de toute autre cérémonie, utilisez cette agence de transfert plus rapide et plus efficace.

L’un des avantages de Cash Minute est que lorsque les banques et autres microfinances ferment, il suffit juste d’envoyer de l’argent via cet outil ou cette application. Immédiatement, le ou la bénéficiaire peut le recevoir par Orange Money -si c’est précisé par l’expéditeur au moment de l’envoi ou par code envoyé au bénéficiaire.

C’est pourquoi, on n’as pas forcément besoin d’un kiosque Cash Minute pour faire le retrait. Celui ou celle qui reçoit via cette agence peut envoyer directement sur le compte Orange Money du bénéficiaire.

Et oui désormais, à l’intention des Guinéens et des Guinéennes, il est possible de recevoir l’argent à partir de toute l’Europe et faire le retrait par Orange Money.

L’application est téléchargeable sur Apple Store et Play Store pour ceux qui vivent en Europe.

Il faut noter que Cash Minute existe dans toute la Guinée et dans plusieurs pays de la sous-région.