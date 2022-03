Campagne agricole 2022 : Lancement des opérations de livraison d’engrais par la Chambre Nationale de l’Agriculture

En prélude à la campagne agricole 2022, la Chambre Nationale de l’Agriculture a entamé les opérations de livraison d’engrais pour amener les paysans à lancer immédiatement les travaux. L’objectif est de permettre à ces derniers d’améliorer leur rendement agricole et d’augmenter leurs revenus.

Pour la Chambre Nationale de l’Agriculture, ces opérations de livraison marquent la promesse du ministre de l’Agriculture Mamoudou Nagnalen Barry et de l’ensemble du gouvernement d’accompagner les paysans. Car, ceci est une priorité qui tient à cœur le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya.

Dans ce cadre, le ministre Barry tient à rappeler que l’Etat pour soutenir et accompagner les agriculteurs de la filière du coton, s’engage à racheter tout leur stock ou production.

C’est pourquoi, selon le Secrétaire général de la Chambre Nationale de l’Agriculture, “la date officielle de la campagne agricole 2022 commence au mois d’avril prochain. Elle se déroule avant, pendant et après. Ce qui se passe avant est plus important que ce se passe pendant et après”.

A l’en croire, le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage “a promis aux paysans qu’ils auront l’engrais en temps et en heure. C’est ce qui est en train d’être fait. C’est pourquoi aujourd’hui, on est allé visité au port le stock d’engrais que la Chambre nationale d’agriculture a mis à la disposition du gouvernement guinéen. Nous avons déjà commencé l’acheminement de l’engrais dans les villes cotonnières. Il y a des quantités qui sont arrivées à Kankan, Mandiana et Siguiri. L’objectif est de faire en sorte que tous les paysans aient tout ce dont ils ont besoin pour la réussite de la culture”.

Poursuivant, il dira que “la chambre nationale de l’agriculture s’occupe de l’achat, de la vente au gouvernement et de l’acheminement de toute la logistique dans les petits villages”.

Par ailleurs, il faut noter qu’il y a des engrais pour la riziculture, le maraîchage et le projet coton.

Abordant dans le même sens que son Secrétaire général, Mamadou Bobo Diallo, le président de la Chambre Nationale de l’Agriculture s’est dit optimiste : “on s’attend à une bonne campagne. Ce que je vais demander aux paysans, c’est de cultiver beaucoup de domaines et qu’ils n’auront pas de problème en ce qui concerne les engrais. L’Etat a pris toutes les dispositions”.

Avant de prévenir : “si on regarde ce qui se passe dans le monde actuel, il faut qu’ils (les paysans, ndlr) sachent que beaucoup de pays n’ont pas eu d’engrais depuis deux ans. Ils peuvent vérifier. Donc, on a un atout. On a un stock, il y en a d’autres quantités qui viennent. Je demande à tout le monde de travailler puisque beaucoup de personnes dans le monde vivent de couscous, de pain, etc”.