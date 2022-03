Boké : la cité de Kamsar confrontée à une pénurie de carburant à la pompe

Depuis quelques jours, la sous-préfecture de Kamsar est confrontée à une pénurie d’essence et manque total de gasoil. Ce matin, à la station de Filima, il y avait assez de monde. Et les avis sur cette crise d’essence divergent. Un premier groupe accuse les gérants des stations d’essence de mauvaise foi et un manque de volonté de vendre du carburant à la pompe.

Un autre groupe pointe un doigt accusateur sur les petits détaillants à qui, on soupçonne d’avoir gardé le carburant pour spéculer et créer une crise dans la localité afin d’engranger plus de profits en cas d’augmentation du prix du litre de carburant à la pompe.

Selon nos informations, les stocks sont disponibles à la station mais suite à des rumeurs d’une augmentation du prix du carburant à la pompe, les gérants de station services refusent de vendre du carburant aux citoyens.

De leur côté, les pompistes affirment que la crise de carburant à Kamsar est liée au manque des stocks dans certaines stations.

Il faut noter que ce dimanche matin, il y avait une longue file des véhicules et des motos dans les différentes stations.