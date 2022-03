Basketball/BAL : en feu, SLAC renverse DUC devant Macky Sall  

Quel début ! Pour son premier match de la Basketball Africa League (BAL), SLAC de Guinée a impressionné le monde du basketball et envoyé un message fort à ses adversaires de la Conférence Sahara. Avec une victoire à 15 points d’écart, ils ont surtout stupéfié le Dakar Arena et le Président Macky Sall qui supportaient bien évidemment le DUC (Dakar Université Club) pour ce match d’ouverture (crédit photo : BAL).

Le Seydou Legacy Athlétic Club (SLAC) était pourtant mené à la fin du deuxième quart temps avec huit points d’écart (45-37 en faveur des hôtes). Mais la pause a fait du bien à Meze Mamadi Keita et ses coéquipiers. Dans les premières secondes du troisième quart temps, Anthony Miller répondait sans délai au panier à trois points d’Adama Diakhité. Et c’était partie pour l’opération come-back. En feu, SLAC renverse de DUC et termine ce troisième quart temps avec 13 points d’avance (65-69).

Alors qu’il vient de rejoindre le SLAC, l’arrière et meneur américain Marcus Christopher Crawford aura été l’un des hommes clés de cette victoire avec notamment 30 points inscrits. Avec 22 points, Dane Anthony Miller, lui, a été à la hauteur des attentes. Mais pour ceux qui ont suivi le SLAC sur la route pour la BAL, c’était comme du déjà-vu. L’autre homme fort de cette sortie impressionnante du SLAC aura été le pivot nigérian Christopher Ewaoche Obekpa (13 points).

Après cette belle entrée en la matière, SLAC devra confirmer ce mardi 8 mars contre le champion de la Tunisie, l’US Monastir. Une deuxième victoire le rapprocherait de l’une des quatre places qualificatives à la phase finale de la BAL, la Ligue des champions du basket-ball africain.