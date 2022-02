Bamako: une réunion entre douaniers guinéens et maliens aura lieu la semaine prochaine (source)

Les 8 et 9 février, les douanes malienne et guinéenne se retrouveraient à Bamako dans le cadre d’une discussion portant sur le renforcement de la coopération bilatérale et de la fluidité douanière sur l’axe Conakry-Bamako. Cette initiative est consécutive à la prise par la CEDEAO des sanctions qui imposent un blocus total aérien et terrestre contre le Mali.

L’information a été donnée par le chef de bureau guinéen de la douane de Kourémalé à l’occasion de la visite de prise de contact du préfet de Siguiri N’Famara Oularé au niveau cette localité frontalière avec le Mali.

Selon le commandant Sidy Mohamed Sacko, c’est une rencontre qui va permettre de renforcer la fluidité entre les deux pays.

« C’est une rencontre qui va permettre de renforcer la coopération bilatérale et surtout la fluidité douanière entre nos deux pays. Vous savez l’affluence était du côté du Sénégal. En dépit des sanctions de la CEDEAO, la Guinée n’a pas fermé ses frontières avec le Mali. C’est pourquoi, il doit y avoir une discussion entre les deux parties afin d’assurer la fluidité douanière sur l’axe Conakry- Bamako », expliqué en substance le Commandant Sidy Mohamed.