Avis de recrutement  d’un Chargé d’Appui aux Opérations à BSTP (voici les termes de référence)

1. Contexte

Le Gouvernement de la République de Guinée a adopté en 2011 un code minier des plus attractifs permettant au pays de bénéficier d’importants investissements directs étrangers. Au-delà des contributions fiscales directes, les entreprises minières à travers l’introduction de technologies minières modernes, ou par le financement de projets miniers ont créé de nombreuses opportunités sur toute la chaîne de valeur minière pour le secteur privé local en général et les Petites et Moyennes Entreprises en particulier : création d’emplois, développement de la sous-traitance.

Afin d’accroître l’impact de ces investissements miniers sur l’échelle nationale, le Gouvernement a adopté en 2017 une politique de contenu local qui a été suivie par une étude sur l’évaluation du niveau de promotion du contenu local et de son potentiel de croissance dans ledit secteur.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, le Gouvernement et le secteur privé, avec l’appui de la Société financière internationale (IFC), ont lancé en 2018 la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats (BSTP). La BSTP est une organisation à but non lucratif composée du gouvernement, du secteur privé, d’organisations de renforcement des capacités et de partenaires techniques et financiers. Sa mission est de promouvoir et de développer les opportunités de sous-traitance et de partenariat au profit des fournisseurs locaux.

À ce titre, les objectifs de la bourse sont les suivants :

Fournir des informations crédibles sur les fournisseurs, les acheteurs et les partenaires techniques et

financiers ;

Faciliter la création de partenariats et l’accès aux opportunités d’affaires pour les fournisseurs locaux ;

Fournir un accès aux programmes de renforcement des capacités pour les fournisseurs locaux ;

Faciliter l’accès au financement pour les fournisseurs locaux.

A travers sa plateforme en ligne de mise en relation fournisseurs locaux et acheteurs opérant dans les différents secteurs de l’économie, la BSTP a permis à ce jour l’attribution par les acheteurs de contrats d’une valeur de plus de 45 millions de dollars US à des fournisseurs locaux enregistrés mais aussi a facilité l’octroi de plus de 21 millions de dollars US de crédit aux PME locales par l’intermédiaire de ses partenaires bancaires.

Dans la continuité des efforts de promotion du contenu local entreprise, la BSTP est à la recherche d’ un chargéd’appui aux opérations.

Fonctions et Responsabilités

Sous la responsabilité du Directeur des Operations, les tâches de l’agent comprendront, sans s’y limiter, les éléments suivants :

Fournir un soutien logistique et de secrétariat complet aux activités liées aux affaires ;

Aide pour remplir les formulaires d’inscription (fournisseurs entrant au bureau) ;

Fournir des informations précises et claires aux nouveaux clients, en expliquant les avantages et les

processus impliqués ;

Évaluer et vérifier la qualité des données clients soumis en ligne conformément aux critères, processus,

procédures, priorités et délais définis ;

Analyser les données clients et produire des rapports de gestion réguliers pour surveiller et améliorer les processus ;

Assurez-vous que le processus d’inscription des membres est complet et exact en examinant les

données en ligne conformément aux processus définis.

Gérer les demandes et les renouvellements des clients conformément aux critères, processus,

procédures, priorités et délais définis ;

Fournir une assistance de première ligne aux clients existants, notamment des mises à jour sur l’état de

l’enregistrement, les problèmes de processus et informatiques, les préoccupations et les plaintes ;

Contacter les clients par téléphone et par e-mail conformément aux procédures, priorités et délais

définis ;

Fournir des données mensuelles sur les systèmes d’information de gestion pour la prise de décision ;

Être engagé en tout temps à maintenir une expérience de service à la clientèle de première classe et à

établir des relations solides avec les clients ;

Fournir des données sur les tendances de renouvellements, les appels d’offres et les fournisseurs ;

Consigner avec précision et tenir à jour des enregistrements des contacts avec les clients, de l’activité et des résultats ;

Conseiller et traiter tous les paiements de frais pour les clients nouveaux et renouvelés, en donnant des conseils pertinents et appropriés pour permettre aux clients de prendre une décision éclairée toute en gardant une trace de tous les paiements des fournisseurs via les dépôts bancaires, les chèques, l’argent mobile, etc ;

Travailler au sein d’une équipe pour assurer que les objectifs globaux et les livrables du processus sont systématiquement atteints ;

Maintenir des normes élevées de conduite professionnelle et d’éthique ;

Assurez que les objectifs d’appels et de renouvellements sont atteints mensuellement ;

Contribuer à l’atteinte des KPI relatifs au nombre de fournisseurs enregistrés ;Contribuer à l’atteinte des objectifs mensuels de la BSTP, et à la préparation des différents newsletters et rapports y afférents ;

Fournir un soutien pendant les ateliers des fournisseurs en sécurisant et en réservant un lieu approprié, en organisant le matériel de l’atelier, en gérant le paiement des frais et les formulaires d’inscription à l’événement, l’évaluation post-événement (saisie et analyse des données) ;

comprenant: (i) l’organisation du calendrier des activités; (ii) coordonner les calendriers en tenant compte des priorités, suivre et communiquer les changements et autres informations au personnel

concerné, à l’intérieur et à l’extérieur de l’unité de travail immédiate, y compris les parties prenantes, (iii)

tenir à jour le projet de l’unité de travail et d’autres fichiers ( papier et électronique) et (iv) traduire /

rédiger une variété de documents de routine, en appliquant des compétences efficaces de relecture et

de grammaire en français et en anglais; et aider à la préparation de divers documents de présentation

en PowerPoint

Autres tâches assignées

Reporting Hiérarchique

L’agent d’appui aux opérations rendra compte directement au Directeur des Opérations de la Bourse de Soustraitance et de Partenariats (BSTP). Il travaillera en étroite collaboration avec les membres des équipes de la BSTP mais aussi avec les partenaires techniques et financiers.

Formation, Expériences & Compétences

Le candidat doit être titulaire d’au moins une licence en communication, gestion, marketing, administration des affaires et une discipline connexe ;

Avoir 2-3 ans d’expérience professionnelle ;

Avoir de solides compétences en communication interpersonnelle ;

Avoir des compétences en matière de traitement de texte, de publication assistée par ordinateur,

d’applications de publipostage et d’applications de médias sociaux ;

Avoir une expérience dans un rôle axé sur le client et en contact avec lui ; • Avoir une expérience en communication et marketing, idéalement en communication et marketing d’entreprise, en gestion des médias sociaux, en préparation de bulletins d’information et en gestion d’événements ;

Avoir idéalement, une expérience en organisation et en gestion de bureau ;

Maîtriser le français écrit et parlé et les langues nationales ;

Avoir une expérience en gestion et analyse de données ;

Avoir une capacité avérée à atteindre les objectifs fixés et le souci du détail ;

Avoir une expérience en gestion de données sera un avantage supplémentaire ;

Avoir un esprit d’équipe et être apte à travailler de manière indépendante ;

Faire preuve d’intégrité en adoptant les normes d’éthique et de déontologie ;

Engager à fournir un excellent service à la clientèle ;

Bonnes compétences informatiques ;

Dépôt du dossier de soumission

Les candidats(es) intéressés(es) voudraient bien adresser une lettre d’expression d’intérêt et leur Curriculum Vitae avant le 11 Mars 2022 à 18h00 à l’adresses suivante : akeita@sous-traitancegn.com en copiant mcoulibaly@sous-traitancegn.com.

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.