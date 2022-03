Audiences criminelles de Labé : un prévenu écope de huit ans de prison pour plusieurs chefs d’accusation

En cette toute première sortie au compte de l’année judiciaire 2022, les audiences criminelles du tribunal de première instance (TPI) de Labé ont effectivement démarré le mercredi 16 mars 2022 avec au rôle 09 dossiers à juger. Après la première journée qui fut très chargée, les débats ont été renvoyés au lendemain par le parquet. C’est ainsi que le verdict du tout premier dossier criminel a été rendu public ce jeudi 17 mars 2022.

Il s’agit d’un prévenu poursuivi pour des faits de vol, menace de mort et viol. « Sur l’action publique, le tribunal déclare Boubacar Siddy Barry coupable et convaincu des faits de vol et de menace de mort au préjudice de dame Aissatou Diogo Diallo et de viol sur la personne de dame Safiatou Sow. Pour la répression, le condamne à 08 ans de réclusion criminelle et un million GNF d’amende », a déclaré le président du tribunal.

Sur l’action civile, des amendes ont été également été prononcées contre le prévenu. « Le tribunal reçoit les dames Aissatou Diogo Diallo et Safiatou Sow en leur constitution de partie civile. En conséquence condamne Boubacar Siddy Barry au paiement de la somme de 300 000 GNF en la faveur de dame Aissatou Diogo Diallo, représentant la valeur du téléphone volé à son préjudice soit 150 000 GNF et la réparation du dommage subi. Condamne en plus Boubacar Siddy Barry au paiement de la somme de deux millions GNF en faveur de madame Safiatou Sow à titre de réparation de dommage. Fixe la période de sûreté à 5 ans « , enchaîne-t-il.

Les débats au compte des audiences criminelles doivent se poursuivre ce vendredi 18 mars 2022 à la barre du tribunal de première instance de Labé.