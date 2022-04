Assises nationales : les pays du Benelux lancent les activités sous les auspices de l’ancien ambassadeur Dr Ousmane Sylla

Lors de son discours de nouvel an le 31 décembre 2021, le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya annonçait la tenue des Assises Nationales. Le président de la transition considère la tenue de ces assises nationales comme une étape nécessaire pour la refondation d’une nouvelle Guinée. Pour lui, ces Assises Nationales sont des journées « du pardon et de la vérité ». En termes plus précis, des rencontres des citoyens de la Guinée de l’intérieur et de l’extérieur pour parler de la « réconciliation » nationale.

En Guinée, ces Assises Nationales ont démarré le mardi 22 mars et devraient prendre fin le 29 avril 2022, selon le chronogramme officiel. Initiées par le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, elles visent à bâtir un « nouveau cadre institutionnel » dans le pays.

Dans sa lettre circulaire N°000638 en date du 1er avril 2022 à destination des ambassades et consulats de Guinée à l’étranger, le ministre des Affaires Etrangères, Morissanda Kouyaté, demandait aux missions diplomatiques de prendre toutes les dispositions nécessaires pour organiser les Assises Nationales dans les pays relevant de leur juridiction.

C’est ainsi, ce samedi 9 avril 2022, l’ambassade de Guinée a lancé les Assises Nationales dans les pays du Benelux (Belgique, Netherlands et Luxembourg). C’est la salle Cosmos dans la commune d’Anderlecht au centre de Bruxelles, près du métro de Clemenceau qui a servi de cadre aux débats pour ces Assises Nationales. Il faut noter une faible mobilisation des Guinéens pour ces assises.

Selon l’ambassade de Guinée, l’absence de beaucoup de Guinéens serait due au fait que certains partis politiques ont décidé de ne pas prendre part à ces Assises Nationales et par conséquent leurs militants ne se sont pas mobilisés.

Les débats ont commencé à midi par les mots de bienvenue de Abraham Keïta, le maître de cérémonie, suivi de l’intervention de Dr Ousmane Sylla, l’ambassadeur sortant auprès du Benelux et de l’Union Européenne. Ce dernier a expliqué dans son introduction qu’il s’agit des Assises Nationales pour permettre aux Guinéens de « se parler, se dire la vérité, se pardonner et que la justice pourra toujours faire son travail par la suite ».

De nombreux témoins ont été entendus sur les violences faites aux citoyens par l’Etat notamment les Forces de Défense et de Sécurité depuis l’indépendance en 1958. A cela s’ajoutent les violences commises par certains citoyens parce que l’impunité est garantie et que la justice ne fait jamais son travail. Le constat amer est que chaque Guinéen a été soit victime, soit a un proche parent qui a été victime de la violence de l’Etat. Lequel Etat est responsable de plusieurs cas de morts dans des circonstances qui n’ont jamais été élucidées depuis l’indépendance.

De nos jours, les témoins présents tiennent les Partis Politiques dont les fiefs sont souvent l’ethnie ou la région et dont sont issus les leaders des partis, comme vecteur principal de la division du pays, de l’ethnocentrisme, des violences avant, pendant et après chaque compétition électorale.

Et par conséquent, l’assistance a plaidé en majorité pour la dissolution des partis politiques à repli identitaire et ceux dont l’assise est très faible afin de réduire cette pléthore de partis dont certains n’existent que sur le papier. Certains ont plaidé pour le retour au bipartisme avec deux grands partis démocratiques à l’image des Etats-Unis d’Amérique ou bien au fédéralisme dont les 4 régions naturelles seraient les différentes entités composant la fédération à l’image de la Belgique ou de la Suisse.

S’agissant de la justice, il y avait une quasi-unanimité sur son manque d’indépendances. Et qu’a ce titre, les participants demandent au colonel Mamadi Doumbouya de respecter et de faire respecter la justice et de garantir à tous les citoyens les mêmes droits devant la loi, seul gage du succès de la transition et des Assises Nationales.

Enfin, l’ambassadeur Sylla a promis avec ses collègues de remonter à son ministère de tutelle toutes les propositions dans un rapport condensé en gardant la teneur des propos tels qu’exprimés dans la salle.