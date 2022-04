Mis en place sans TDR, il y a quelques semaines, le Comité national des assises (CNA) tente de tracer son propre chemin. Selon son communiqué lu à la télévision nationale ce soir, il s’est donné quelques tâches dont un rapport à transmettre au président de la transition.

Pour commencer, « le Comité national des assises, avec l’appui des comités communaux et préfectoraux et les comités des missions diplomatiques recueilleront à compter de ce 11 avril 2022 les avis des citoyens sur les types de violences subies et noteront leurs propositions pour l’obtention de leur pardon », a annoncé le communiqué.

En plus de ces opérations qui commencent ce lundi, le document donne d’autres éléments d’information.

En effet, « co-presidé par le 1er imam de la grande mosquée de Conakry et l’archevêque de Conakry, le comité national des assises (CNA) a pour mission, d’élaborer le cadre méthodologique des assises nationales, de conduire le processus d’organisation des assises nationales, d’assurer la participation effective de toutes les composantes de la nation, d’élaborer le rapport final des assises nationales assorties de recommandations à la haute attention du président de la transition« , indique-t-il.

Par ailleurs, toujours selon le communiqué, « ces assises nationales sont une opportunité pour tous les Guinéens de se parler, de donner leurs avis sur les violences dont ils ont été victimes ou témoins. Ces assises sont une occasion unique pour construire une nation rassemblée à léguer au peuple, aux prochains dirigeants et faire du vivre ensemble le socle de notre société. » Raison pour laquelle le comité lance un appel aux « victimes, témoins politiques, acteurs de la société civile, hommes de médias, historiens, chercheurs et citoyens », en vue de « faire de ces assises nationales des moments pour se dire la vérité et pour faire des propositions pour obtenir et accorder le pardon. »

Un appel qui aura besoin de beaucoup de prières pour être entendu, vu le contexte de défiance politique dans lequel il a été émis.